Концерт рэпера Хаски снова запретили, теперь – в Вологде

В Вологде запретили проводить концерт рэпера Хаски, которому в понедельник суд отменил административный арест на 12 суток. Об этом изданию "МБХ-Медиа" сообщил представитель артиста Андрей Орехов.

По его словам, клуб Party club X.O. отказался от концерта из-за угрозы закрытия заведения со стороны местных властей. Ранее с призывом отменить выступление Хаски к региональному уполномоченному по правам ребенка Ольге Смирновой обратились некие местные жители. Смирнова, в свою очередь, обратилась в городскую прокуратуру и Роскомнадзор для организации проверки. По мнению омбудсмена, в песнях Хаски есть пропаганда однополых связей, суицида и алкоголя, запрещенная для подростков федеральным законом.

Ранее были сорваны концерты Хаски в Тольятти, Ростове-на-Дону и ряде других городов. Исполнитель заявил, что в его песне "Поэма о Родине" нашли призывы к каннибализму, а в других композициях – оскорбления чувств верующих и пропаганду нацизма.

Сам рэпер был арестован на прошлой неделе после того, как полиция сорвала его концерт в Краснодаре. Хаски вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них песню, стоя на крыше припаркованного автомобиля, после чего был признан виновным в мелком хулиганстве. Спустя четыре дня суд отменил арест. Сразу несколько источников, близких к Кремлю, сообщили, что рэпера освободили после вмешательства чиновников из администрации президента России.

В понедельник же в московском клубе "Главclub" состоялся концерт в поддержку Хаски и свободы творчества, организованный рэпером Oxxxymiron. Он прошёл с полным аншлагом. Билеты на него были раскуплены за несколько часов.