Концерт #ябудупетьсвоюмузыку в поддержку Хаски. Как это было

В московском клубе "Главclub" прошел концерт в поддержку рэпера Хаски. 22 ноября он был арестован на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве – музыкант выступил перед своими слушателями в Краснодаре с крыши автомобиля после того, как по требованию правоохранительных был сорван его концерт. После ареста Хаски рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста объявили о проведении 26 ноября концерта в его поддержку под названием #ябудупетьсвоюмузыку (это слова из припева песни "Ай", которую Хаски исполнял перед задержанием). Билеты были раскуплены за несколько часов. В день концерта Хаски освободили из-под ареста. По словам главного редактора телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, это произошло после вмешательства администрации президента. Эту информацию также подтвердил источник "Дождя". Но, несмотря на освобождение Хаски, выступление в "Главclub" все равно состоялось и было скорее посвящено свободе творчества музыкантов в России в целом.

Oxxxymiron

Первым выступал Oxxxymiron, который и был инициатором концерта. Он говорил со сцены больше всех и заявил, что Хаски освободили, благодаря тем, кто пришел на концерт и тем, кто смотрел его трансляцию (её вёл телеканала "Дождь"). Oxxxymiron при этом отметил, что этот концерт "не только и не столько про Хаски, а вообще про ситуацию с музыкой" в России. Этот концерт "про всех артистов, которые прошли через подобное [отмену концертов и задержания – прим.] в прошлом, и, я боюсь, про тех артистов, которые могут пройти через это в будущем". "Это вообще про свободу творчества", – подытожил Oxxxymiron.

Между песнями рэпер еще несколько раз возвращался к ситуации с музыкой в России и, в частности, сравнил ее с ситуацией с советским роком 80-х. Он призвал не винить музыкантов в пропаганде чего бы то ни было, поскольку музыка – это отражение реальности. "Мы вкладываем в песни то, что видим вокруг", – заявил Oxxxymiron.

Noize MC

Вторым выступал Noize MC. В последние годы он сам несколько раз сталкивался с задержаниями и отменой концертов. На концерте в "Главclub" он исполнил кавер на песню Хаски "Панелька" и несколько своих социальных песен: "Устрой дестрой" "В темноте", "Иордан", "Люди с автоматами" и "Чайлдфри".

Баста

Последним выступал Баста. Он заявил, что музыканты собрались в "Главclub", "чтобы поддержать возможность каждого человека говорить и петь то, что считает нужным". После этого он исполнил "Урбан", "Партизан", "Там, где нас нет" и "Солнца не видно". Не обошлось и без "Сансары":

Закончился концерт #ябудупетьсвоюмузыку также песней Басты "Моя игра", но в этот момент на сцену вышли все, кто стоял за кулисами. Как оказалось, это были не только Oxxxymiron и Noize MC, но и рэпер Фейс, поэт Вера Полозкова, Андрей Бледный (группа 25/17), почти все исполнители с лейбла Booking Machine, Киевстонер и даже Рома Жиган.