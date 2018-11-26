Суд в Краснодаре отменил 12-дневный арест рэпера Хаски

Суд в Краснодаре отменил решение об аресте рэпера Хаски. Об этом сегодня сообщил в Фейсбуке адвокат музыканта Алексей Аванесян. Он уточнил, что поедет за своим подзащитным в спецприемник.

В четверг суд в Краснодаре арестовал Хаски на 12 суток. Его признали виновным в совершении мелкого хулиганства. Правоохранительные органы в Краснодаре сорвали его концерт, музыкант вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них песню, стоя на крыше припаркованного автомобиля.

После ареста Хаски несколько популярных российских рэп-исполнителей – Oxxxymiron, Баста и Noize MC – анонсировали концерт в его поддержку. Сообщалось, что он пройдет в Москве 26 ноября. “В нашей стране участились отмены концертов и запугивание исполнителей. Артистов обвиняют в проблемах общества, ведь это проще, чем заняться решением этих самых проблем”, – заявил Oxxxymiron. По его словам, в текстах арестованного Хаски увидели пропаганду того, чего там нет. “Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент”, – пояснил музыкант.

В 2018 году в России под давлением правоохранительных органов регулярно отменяются концерты популярных музыкантов. Общественные организации периодически призывают власти не пускать в города популярных музыкантов, на их концерты не пускают подростков. Обычно это объясняется защитой подростков от экстремизма или пропаганды наркотиков.