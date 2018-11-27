Марсианский зонд NASA передал на Землю своё "селфи"

Американский космический аппарат InSight, который вчера совершил посадку на Марс, успешно развернул солнечные батареи и передал на Землю первые снимки с поверхности планеты, в том числе "селфи" марсохода.

"Здесь безмолвная красота. Скоро начну осваивать свой новый дом", гласит послание в Твиттере.

В рамках миссии InSight ученые NASA получили фотографию Марса с расстояния в шесть тысяч километров от планеты.

InSight летел к Марсу полгода. В ближайшие дни, как сообщает издание N+1, инженеры NASA приведут в действие роботизированную руку космического аппарата, с помощью которой на поверхности Марса будут установлены сейсмометр и электромеханический бур. Первые данные с этих инструментов, как ожидается, InSight отправит не ранее чем через два-три месяца. К этому моменту свою работу также начнут датчики погоды и магнитометр, установленные на зонде. Все это оборудование необходимо для изучения коры и ядра планеты, а также измерения их температуры. Это первая подобная миссия NASA.

На орбитах вокруг Марса в настоящее время работают шесть искусственных спутников: "Марс Одиссей" (США) с октября 2001 года, "Марс-экспресс" (Евросоюз) с октября 2003 года, "Марсианский разведчик" (США) с марта 2006 года, спутник MAVEN (США) с сентября 2014 года, индийский спутник "Мангальян" с сентября 2014 года и европейско-российский спутник "Трейс Газ Орбитер" с 19 октября 2016 года.

Американский предприниматель Илон Маск на днях заявил, что оценивает вероятность своего полёта на Марс в 70 процентов. Маск сделал акцент на необходимости добиться "удешевления" космических полётов, чтобы, как он выразился, билет стоил несколько сот тысяч долларов.