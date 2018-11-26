На Марс совершил посадку робот-исследователь inSight

Американский зонд InSight совершил успешную посадку на Марс. Рабочий ресурс аппарата рассчитан минимум на два года. Предыдущий опыт, однако, показал, что некоторым аппаратам удаётся работать значительно дольше запланированного рабочего срока.

На орбитах вокруг Марса в настоящее время работают шесть искусственных спутников: Марс Одиссей (США) с октября 2001 года, Марс-эксперсс (Евросоюз) с октября 2003 года, Марсианский разведчик (США) с марта 2006 года, Спутник MAVEN (США) с сентября 2014 года, индийский спутник Мангальян с сентября 2014 года и европейско-российский спутник Трейс Газ Орбитер с 19 октября 2016 года.

Новость дополняется