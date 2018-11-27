ЕС в декабре может рассмотреть вопрос об ужесточении санкций против РФ

Лидеры стран ЕС на саммите в декабре могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций против России - в связи с обострением ситуации в районе Керченского пролива и захватом трёх украинских военных кораблей. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Австрия сейчас председательствует в Евросоюзе. По словам Кнайсль, "время покажет", какие решения в связи с последними событиями примут лидеры ЕС. Она оговорилась, что пока неясна вся картина случившегося 25 ноября, поскольку утверждения Украины и России противоречат друг другу. По словам главы МИД Австрии, необходимо установить истинную картину событий.

Глава МИД Германии Хайко Маас, который провёл с Кнайсль во вторник переговоры в Берлине, призвал Россиию освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли. Он также сказал, что обе стороны конфликта должны не допускать его дальнейшей эскалации.

Соединенные Штаты ранее возложили на Россию ответственность за инцидент, в результате которого были задержаны 24 украинских моряка, трое из них - ранены. В заявлении Госдепартамента действия России названы "агрессивными". Вашингтон призвал президентов России и Украины к прямым переговорам для разрешения кризиса. В Москве уже отвергли эту идею.

Россия обвиняет Украину в нарушении своей морской границы. Во вторник суд в аннексированном Крыму отправил под арест нескольких задержанных украинских моряков. Украина считает действия России актом агрессии, в ответ на который с 28 ноября в ряде областей страны вводится военное положение.

Владимир Путин летом нынешнего года был гостем свадьбы главы МИД Австрии. Руководство этой страны неоднократно высказывалось за улучшение отношений с Россией. Несколько недель назад, однако, из-за шпионского скандала Кнайсль отменила свой намеченный на декабрь визит в Москву.