США призывают ЕС ужесточить санкции в отношении России

После инцидента в Керченском проливе Вашингтон призывает Европу ужесточить санкции в отношении России. Европейским странам следует усилить поддержку Украины и пересмотреть позицию по "Северному потоку-2". Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

По ее словам, многие государства ввели санкции в отношении России в ответ на аннексию Крыма и действия на востоке Украины, но не все из этих мер исполняются.

Накануне министр иностранных дел Австрии (которая сейчас председательствует в ЕС) Карин Кнайсль заявила, что на саммите в декабре лидеры стран Евросоюза могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России – в связи с захватом трёх украинских военных кораблей в Чёрном море. Эстония и Польша поддержали эту идею. Германия и Франция - против. Представители этих двух стран высказались за меры по укреплению доверия между сторонами конфликта, подчеркнув, что санкции не являются частью таких мер, пишет газета Die Welt.

США ранее возложили на Россию ответственность за инцидент, в результате которого были задержаны 24 украинских моряка, трое из них – ранены. В заявлении Госдепартамента действия России названы "агрессивными".

Россия обвиняет Украину в нарушении своей морской границы.Украина считает действия России актом агрессии, в ответ на который с 28 ноября в ряде областей страны вводится военное положение.