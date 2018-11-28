ФСБ провела выемку документов в администрации Якутска

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели выемку документов в администрации Якутска.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что сотрудники в штатском проводили оперативные мероприятия в Управлении культуры и духовного развития. Работники администрации подписали бумаги о неразглашении.

Причины проверки не назвали ни очевидцы, ни чиновники. На сайте мэрии подчеркивается, что глава городской администрации уведомлена о следственных мероприятиях.

Накануне стало известно о том, что Минкультуры региона получит свыше полумиллиарда рублей в рамках национального проекта "Культура". Замминистра Ольга Ярилова, курирующая этот нацпроект, сообщила, что все заявки Якутии переданы в работу, предварительная сумма, подтвержденная на них в трехлетнем бюджете России, достигает 523 млн рублей.