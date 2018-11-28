В Новосибирске отменён концерт группы IC3PEAK, который был назначен на 1 декабря в лофт-парке "Подземка". Информация об отмене концерта появилась сегодня в паблике заведения.

Представитель группы Олег Митрофанов сообщил "Медузе", что "площадка сдалась" из-за неудачных переговоров организаторов с правоохранительными органами. Арт-директор лофт-парка "Подземка" Платон Гудков подтвердил порталу НГС отмену мероприятия, но не сказал, кто был ее инициатором.

Концерт группы IC3PEAK отменили в Перми 27 ноября, а его организатора доставили в районное отделение полиции. Накануне выступления городские чиновники требовали не проводить его по причине якобы суицидальной направленности текстов исполнителей. 23 ноября в Казани группа за день сменила три места проведения концерта из-за давления полиции. Третий концерт пришлось отменить после начала из-за появления полицейских и сотрудников МЧС.

Руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил без указания источника, что в Федеральной службе безопасности России составлен черный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать в регионах.

В последнее время в России под давлением правоохранительных органов и общественных организаций отменяются выступления популярных среди молодежи музыкантов. Так были отменены выступления рэпера Хаски, рэпера Элджея и группы "Френдзона". Обычно это мотивируется защитой от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков".