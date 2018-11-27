В Перми отменили концерт IC3PEAK и задержали его организатора

В Перми во вторник отменили концерт электронной группы IC3PEAK, а его организатора доставили в районное отделение полиции. Ранее городские чиновники требовали не проводить выступление.

"Концерт IC3PEAK отменяется по техническим причинам. Приносим извинения", - такое объявление появилось за два часа до концерта в группе "ВКонтакте" пермского клуба Michurin. Днем на странице организатора мероприятия появилась запись: "Еду в отделение Полиции Дзержинского района. Вызвали поговорить". До этого Давид Шелтер отправил сообщение своему коллеге: "Приходи на концерт, будет мой арест. Пока об этом никто не знает, я не шучу". Позже в клуб пришли два сотрудника полиции. Они ждали организатора концерта IC3PEAK.

В пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю корреспонденту "Радио Свобода" информацию о задержании организатора мероприятия не подтвердили.

В понедельник организаторы концерта сообщили о визите главы городского района с просьбой отменить мероприятие. Причиной послужила якобы суицидальная направленность текстов исполнителей.

23 ноября в Казани IC3PEAK за день сменила три площадки для проведения концерта из-за давления полиции. Третий концерт пришлось отменить через 40 минут из-за появления полицейских и сотрудников МЧС. До этого правоохранительные органы сорвали выступление группы в Нижнем Новгороде. В этом году танцевальная группа начала петь песни на русском языке и затрагивать социальные темы.

В последнее время в российских регионах под давлением правоохранительных органов и общественных организаций регулярно отменяются концерты популярных среди молодёжи музыкантов. Чаще всего это объясняется защитой молодого поколения от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков". В частности, были отменены выступления рэпера Хаски, рэпера Элджея и группы Френдзона.