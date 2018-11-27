"Россия плюет на все". В Симферополе арестовали украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц и 29 суток, до 25 января 2019 года, шестерых украинских моряков, задержанных российскими пограничниками во время инцидента у берегов аннексированного Крыма. Всего были задержаны 24 человека – члены экипажей артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу".

Всем было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы группой лиц по части 3 статьи 322 УК РФ, которое предполагает наказание до шести лет лишения свободы. По необъяснимому решению следствия сегодня суд рассматривал дела рядового состава, а офицеров оставили на завтра.

Впрочем, адвокаты навестили сегодня и некоторых их них. Адвокат Эдем Семедляев посетил капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука в Белогорском изоляторе:

– Держится хорошо. Рассказал, что, когда задерживали, подвергся физическому воздействию, но сильно не били. Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", – сообщил адвокат. Вместе с ним возили еще двух моряков, но потом распределили по изоляторам по всему полуострову.

Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю

Утром в суд приехала уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина, "чтобы пообщаться с украинскими моряками, узнать, в каком они положении, может быть, что-то необходимо". По ее словам, раненые моряки – Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока – содержатся в медчасти на территории воинской части в Керчи. "У них повреждены мягкие ткани, кости, сухожилия целы, думаю, через три-четыре дня будут выписаны", – предположила Лубина. Днем ранее со своей девушкой связался по телефону один из пострадавших – Андрей Эйдер, который рассказал, что его прооперировали, состояние нормальное и находится он в Керчи.

Остальных стали привозить в суд по шесть человек. В суде замначальника следственного отдела УФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Кулаков ходатайствовал о заключении украинских моряков под стражу. Незаконное пересечение границы, по версии следствия, произошло в точке с координатами 44 градуса 52,7 минуты северной широты и 36 градусов 31,3 минуты восточной долготы. "После чего суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" с находившимися на них перечисленными выше лицами были принудительно остановлены сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым", – говорится в материалах следствия. Всего было перечислено 24 человека, среди которых, и это уже подтвердила Служба безопасности Украины, были два ее сотрудника.

Первым шести морякам суд избрал меру пресечения, после чего их отправили в здание ФСБ в Симферополе для вручения официального обвинения и допроса. Все они намерены отказаться от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Вместе с ними отправились адвокаты, которых на такое количество задержанных было найти непросто. Почти все они ранее участвовали в политических судебных процессах в Крыму над украинскими и крымско-татарскими активистами.

Один из моряков, которого арестовал сегодня суд, – Сергей Цыбизов – рассказал адвокату Оксане Железняк, что его не пытали, но "давили психологически для дачи необходимых показаний".

Методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом

Еще до судебных заседаний через адвокатов задержанным украинским военным передали письмо командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко. "Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, как это – быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса", – пишет адмирал.

Трем судьям Киевского райсуда – Виктору Можелянскому, Андрею Долгополову и Михаилу Белоусову – до вечера 27 ноября предстоит избрать меру пресечения для еще пяти украинских моряков. И сомневаться в том, что они также окажутся в СИЗО Симферополя, не приходится.

У здания суда развернули передвижные корпункты большинство телеканалов, поддержать задержанных пришли крымско-татарские активисты.

Как заявил адвокат Эдем Семедляев, украинских моряков разделили на три группы. Суд по первой состоялся в Симферополе 27 ноября, здесь же в среду, 28 ноября, состоится заседание по избранию меры пресечения для второй группы. Раненых будут судить в Керчи, однако дата заседания пока неизвестна. Вероятно, это произойдет после их выписки из больницы. В интервью Радио Свобода отец одного из них, 27-летнего Виктора Сороки, сказал, что считает своего сына военнопленным, а причиной инцидента в Черном море – "наглую имперскую позицию России":

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– Россия считает вашего сына и других задержанных украинских моряков нарушителями государственной границы. Вы согласны с такой трактовкой, или считаете, что их следует признать военнопленными?

– Конечно, военнопленными. Корабль был расстрелян в нейтральных водах страной-агрессором, и так далее… Какими они могут быть нарушителями закона?

– Когда и как ваш сын попал на флот? Он пошел служить сам, по контракту?

– Да, в 2015 году, когда началась война, после окончания Харьковской юридической академии он решил идти и защищать Украину.

Корабль был расстрелян в нейтральных водах страной-агрессором

​– Как вы узнали, что ваш сын задержан?

– Руководство вышло на нас и сообщило, что они подверглись нападению и так далее. Все остальное мы узнали по интернету.

– Вам удалось с ним переговорить, он вам звонил?

– Нет, он мне не звонил, он вчера позвонил своей жене, сказал несколько фраз, наверное, тех, которые ему разрешили сказать – что жив-здоров, руки-ноги целы, и все.

– Ваш сын не успел рассказать ей, как он получил ранения?

– Ничего он не успел рассказать, сказал только, что жив-здоров. Уже из интернета мы узнали, что при штурме они оказали им сопротивление и стояли до конца.

– Вы знали, что ему предстоит переход из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив?

– Нет. Такие вещи не обсуждаются. Мне он сказал, что уходит в командировку, и все.

– В чем, на ваш взгляд, вообще причина всего произошедшего с украинскими кораблями, на одном из которых находился ваш сын?

– Наглая имперская позиция Российской Федерации, которая плюет на все: на международные договоры, на все.

– Планируете ли вы поехать в Крым, чтобы попытаться увидеться с сыном?

– Я не могу себе этого позволить.

Самый молодой украинский моряк из задержанных российскими пограничниками – Андрей Эйдер. Он также был ранен во время захвата украинских кораблей российскими пограничниками. 20 декабря ему исполнится 20 лет, в украинской армии он служит с лета этого года. Об Андрее рассказывает его мачеха, Евгения Эйдер:

– Он всегда хотел быть моряком, еще лет с 14, это было подростковое желание. Мы в Одесской области тогда жили, у нас там и друзья, и кумовья, ему это казалось романтичной профессией и при этом довольно прибыльной. После 9-го класса он пошел в морское училище. Учился на морского сварщика и матроса первого класса. В училище, если я не ошибаюсь, он отучился три года. Туда приходили представители военно-морского флота и приглашали на контракт. Ему понравилась эта идея, и после того, как он закончил училище, он пошел подписывать контракт. Пошел в учебку сначала, перед контрактом, там его научили, и все – на службу. Конкретно про этот переход из Одессы в Мариуполь мы не знали. Они все-таки военные, нам не могли эту информацию сказать, он взрослый человек, служит. Мы просто знали, что наши корабли передислоцируют в Мариуполь или в Бердянск. Мы вот этой информацией обладали.

Я считаю, что они военнопленные

Я считаю, что они военнопленные, и тот суд, который сейчас якобы проходит, я считаю фарсом. Ребята – военнопленные. Их взяли в нейтральных водах, это похоже на пиратство. Россия должна обеспечить беспрепятственный проход кораблей в Азовское море. Хочу ли я поехать в пасынку в Крым? А что я сейчас буду там делать? Я поеду на территорию, которая сейчас является вражеской, и что я там буду кричать? Я сейчас там никак ему не помогу, я ему больше помогу здесь, – рассказала мать раненого украинского моряка Евгения Эйдер.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на катерах, задержанных Россией у Керченского пролива, находились двое сотрудников военной контрразведки СБУ. "Согласно подтвержденной информации, один из них был тяжело ранен из-за того, что российский штурмовик выпустил по украинским катерам две неуправляемых ракеты", – говорится в заявлении.

Россия подтвердила лишь наличие троих раненых. По данным Федерального агентства новостей, которое ссылается на достоверные источники, их имена – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что они проходят лечение в Первой Керченской больнице. Украина настаивает, что раненых шестеро и среди них есть один сотрудник военной контрразведки. Отличаются украинские и российские данные касательно количества членов экипажа задержанных у берегов аннексированного Крыма кораблей военно-морских сил Украины. Россия утверждает, что задержала 24 моряка, Украина – что на двух военных катерах и буксире находились 23 человека.

На видео, которое было обнародовано накануне Федеральной службой безопасности России, о произошедшем в Керченском проливе рассказывают трое украинских военных. Среди них оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ Андрей Драч, комендор-сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины, капитан третьего ранга Владимир Лесовой. Последний на видео признается в совершенной украинскими военными провокации, однако отчетливо видно, что он читает по бумажке. Драч признается в том, что военные корабли заходили в территориальные воды России. Рассказ Цыбизова искажен: в нем вырезаны фрагменты речи. В СБУ Украины потребовали от руководства российских спецслужб "прекратить психологическое и физическое давление на украинских военных с целью информационного оправдания акта агрессии".

Обе стороны, и Россия, и Украина, опубликовали свою версию произошедшего столкновения между российскими и украинскими кораблями вблизи берегов аннексированного Крыма 25 ноября.

Согласно российской версии, группа украинских кораблей не запрашивала разрешения на заход в Керчь-Еникальский канал, что подразумевает проход под аркой Керченского моста. В обнародованном ФСБ документе утверждается, что уведомить Морскую администрацию порта Керчь необходимо было за 48 и 24 часа до прохода, а получить подтверждение – за 4 часа. "Кораблями ВМС Украины этого сделано не было", – говорится в заявлении. В нем ни слова не сказано о том, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский, повредив двигатель и обшивку, хотя видео этого столкновения выложили в сеть российские моряки. Также нет упоминания о стрельбе на поражение, говорится лишь о предупредительной стрельбе и трех раненых.

Россия утверждает, что чрезвычайные меры были необходимы потому, что были "расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации". Тем не менее, среди фотографий, опубликованных ФСБ, нет снимков артиллерийских катеров, есть лишь фотография буксира, на который обычно не устанавливают вооружения.

Белорусский журналист Франтишек Вечерка в Твиттере опубликовал фотографию повреждений, полученных украинским артиллерийским катером "Бердянск". Он сейчас находится в порту Керчи. "Мы не знаем всех деталей, но очевидно россияне стреляли по кабине с людьми, а не по двигателю, как должно было быть, когда пытаешься остановить нарушителей", – прокомментировал он опубликованную фотографию.

Согласно украинской версии событий, "с целью обеспечения безопасности судоходства, украинские военные проинформировали о своем намерении заранее, согласно международным нормам", и, несмотря на это, их встретили четыре приграничных корабля российских ВМС. В это время российские диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали на вызовы кораблей украинских ВМС. Когда украинские моряки подошли к Керченскому проливу, в небе появилось два ударных вертолета вооруженных сил России Ка-52, вслед за этим были подняты в воздух российские боевые самолеты.

В это же время поперек фарватера под аркой Крымского моста появился сухогруз. Украинские корабли ожидали прохода под аркой до вечера, затем было принято решение возвращаться в Одессу, однако российские пограничники заблокировали украинские катера и буксир, заставили их остановиться. Огонь на поражение, по данным украинских военных, был применен после выхода из 12-мильной зоны, то есть, после того, как корабли покинули территориальные воды.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении причастных к задержанию украинских моряков у берегов аннексированного Крыма. Восемь военнослужащих ВС России подозреваются в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, покушении на преступление, а также в совершении умышленного убийства. В их числе командиры кораблей, которые участвовали в операции в Керченском проливе, а также замглавы Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Геннадий Медведев.