Куда летит Роскосмос?

Американское агентство NASA успешно посадило на Марсе очередной аппарат, а в российской космонавтике совсем другие новости: масштабная коррупция, аварии, отказы спутников и странные шутки вроде "проверим, были ли американцы на Луне". Что происходит в отрасли, которой в России принято гордиться?
Обсудят авиационный и космический эксперт Вадим Лукашевич, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев и популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Ведет передачу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.
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