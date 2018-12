Кайф в Стране чудес. Артемий Троицкий воспевает камбоджийский рок

Хедлайнеры девяносто четвёртого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – участники парадоксального австралийско-камбоджийского эстрадного проекта The Cambodian Space Project. Рок-критик Артемий Троицкий

​В начале нулевых годов среди усугублённых меломанов и любителей запредельной рок-экзотики в США, а позже и в Европе возник и распространился новый культ: камбоджийский рок-н-ролл конца 60-х – начала 70-х годов. Сначала в Северной Калифорнии, где живёт немало камбоджийских эмигрантов, вышли на кустарных рекорд-лейблах дурноватого качества компиляции Cambodian rock. К счастью, правильные люди эту продукцию заметили и оценили: музыка была действительно изумительная! Темпераментный и очень эмоциональный англо-американский "шестидесятнический" рок с вплетением восточноазиатских мотивов, яркими мелодиями и кхмерскими интонациями. Когда новый музыкальный феномен стали исследовать, выяснилась и трагическая сторона истории, придавшая ей драмы и сенсационности: почти все камбоджийские рок-звёзды, зажигавшие в клубах Пномпеня вплоть до апреля 1974 года, были убиты красными кхмерами. Позже на эту тему на Западе сняли документальный фильм "Не думайте, что мы забыли".

Don't Think I've Forgotten: Cambodia’s Lost Rock and Roll

Однако мемориальным фильмом дело не ограничилось. В 2001 году братья Зак и Этан Хольцман (Зак работал в магазине грампластинок в Лос-Анжелесе и там услышал камбоджийские записи) создали группу Dengue Fever, репертуар которой питался винтажным камбоджийским роком. В качестве солистки музыканты пригласили профессиональную певицу Чхом Нимол, незадолго до того перебравшуюся в США. С тех пор группа провела много гастрольных туров, в основном по Америке, и выпустила шесть альбомов (последний, "Глубокое озеро", вышел в 2015 году). Правда, в последние годы Dengue Fever отошли от камбоджийского репертуара и теперь играют скорее джаз-рок с элементами азиатской и африканской этники.

The Cambodian Space Project. When Are You Free?

Герои нашей сегодняшней программы, The Cambodian Space Project, собрались вместе через десять лет после американцев. Началось всё с личных отношений: австралиец Джулиен Поулсон, гитарист-любитель, путешествуя по Камбодже, встретил девушку по имени Как Чанти, влюбился – и они поженились. Вернувшись в Австралию, собрали группу, хотя Чанти не была профессиональной певицей, и в 2011 году выпустили дебютный альбом. В репертуаре "Космического проекта" было несколько песен собственного сочинения (некоторые Джулиен исполнял на английском), но основой стал всё тот же вечнозелёный камбоджийский ретро-рок: заводные рок-н-роллы и сентиментальные баллады с архивных синглов покойных Пан Рон, Рос Серейсотеа, Синна Сисамота и других. Успех был неожиданным и большим; причём, в отличие от Dengue Fever, ориентированных на бескрайний американский рынок, TCSP прославились в Юго-Восточной Азии: в Гонконге, Индонезии, Таиланде. А на родине Как Чанти группа стала звёздной, а её солистка, как писали, "символом успеха и ролевой моделью для камбоджийских девушек".

The Cambodian Space Project. 5 Lady Cows

Популярность "Космического проекта" в Азии привела к тому, что группа перебралась жить в Пномпень, в составе группы поубавилось австралийцев, их места заняли камбоджийцы. Эх, лучше бы ребята оставались в Австралии!.. В 2017 году вышел пятый и, увы, последний альбом The Cambodian Space Project, "Кайф в Стране чудес". 20 марта 2018 года Как Чанти погибла в автокатастрофе: возвращалась поздно ночью домой, и её моторикшу (знаменитый "тук-тук") протаранил джип. Злой рок продолжает преследовать камбоджийских артистов. Страна погрузилась в траур. Сейчас, насколько я знаю, готовится мемориальный альбом, посвящённый Как Чанти, но речи о восстановлении ансамбля с новой солисткой не идёт.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 94):

1. James Chance & The Contortions (USA). Melt Yourself Down, LP The Flesh Is Weak

2. Flox (France/Reunion). Don't Believe, LP Taste of Grey

3. James Johnston (UK). Let It Fall, LP The Starless Room

4. Johnny Jewel (USA). Television Snow, LP Windswept

5. The Cambodian Space Project (Australia/Cambodia). Chnam oun dop pram mouy, LP 2011: A Space Odyssey

6. The Cambodian Space Project (Australia/Cambodia). When Are You Free? LP Whiskey Cambodia

7. The Cambodian Space Project (Australia/Cambodia).5 Lady Cows, LP Spaced-out in Wonderland

8. The Cambodian Space Project (Australia/Cambodia). The Passenger, LP Spaced-out in Wonderland

9. Peter Perrett (UK). Hard to Say No, LP How the West Was Won

10. Duchesse Says (Canada). Talk in Shapes, LP Sciences Nouvelles

11. Radim Babak (Czech Republic). Krasny dnešek, LP Tutepeto

12. Zooey (France/UK). Long Gone, LP The Drifters

13. Jackie-O Motherfucker (USA). The Strike, LP Bloom

14. Bark Psychosis (UK). A Street Scene, LP Hex