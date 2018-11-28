Китайский ученый заявил о еще одном ребенке с измененной ДНК

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, ранее заявивший о рождении первых в мире детей с измененной ДНК, сообщил о возможном скором появлении на свет еще одного ребенка с генной модификацией, передает Associated Press. По словам исследователя, новая беременность находится на ранней стадии, поэтому пока рано прогнозировать успех.
Цзянькуй утверждает, что гены недавно рожденных девочек-близнецов были отредактированы при помощи технологии, которая позволяет удалять и корректировать гены. Он заявил, что именно таким способом сумел избавить девочек от передачи по наследству ВИЧ – болезни, которой страдает их отец.
Заявление китайского ученого о рождении первых в мире людей с модифицированными генами пока не получило подтверждения из независимых источников.
В Китае, в отличие от многих других стран, исследования по редактированию генов человека не запрещены. Китайская Национальная комиссия по здравоохранению решила проверить законность экспериментов Хэ Цзянькуя.
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