Китайский ученый заявил о еще одном ребенке с измененной ДНК

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, ранее заявивший о рождении первых в мире детей с измененной ДНК, сообщил о возможном скором появлении на свет еще одного ребенка с генной модификацией, передает Associated Press. По словам исследователя, новая беременность находится на ранней стадии, поэтому пока рано прогнозировать успех.

Цзянькуй утверждает, что гены недавно рожденных девочек-близнецов были отредактированы при помощи технологии, которая позволяет удалять и корректировать гены. Он заявил, что именно таким способом сумел избавить девочек от передачи по наследству ВИЧ – болезни, которой страдает их отец.

Заявление китайского ученого о рождении первых в мире людей с модифицированными генами пока не получило подтверждения из независимых источников.

В Китае, в отличие от многих других стран, исследования по редактированию генов человека не запрещены. Китайская Национальная комиссия по здравоохранению решила проверить законность экспериментов Хэ Цзянькуя.