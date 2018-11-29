Константинопольский патриархат расформировал экзархат русских приходов в странах Европы. Решение было принято на Синоде Константинопольской православной церкви, который проходил в Стамбуле в среду. Архиепархия объединяла 80 приходов в странах Западной Европы, в основном во Франции. Почему их лишили самоуправления и кому они достанутся?

Архиепархия была создана в 1931 для эмигрантов из России

После революции 1918 года в Европе оказались сотни тысяч эмигрантов из России, многие из которых были православными. Западноевропейскими русскими церквами управлял архиепископ Евлогий, но в 1930 он был отрешён от должности находящимся в Москве патриаршим местоблюстителем Сергием. Большая часть приходов отказалась принять это решение, посчитав его принятым под давлением советских властей. Русские приходы обратились к Константинопольской церкви и были приняты в её состав в качестве экзархата — наместничества за пределами канонической территории.

До конца XX века церковная юрисдикция несколько раз меняла свой статус, пока не была восстановлена в 1999 году патриархом Варфоломеем. Экзархат управлял приходами в католических и протестантских странах Западной Европы — в них сохраняются службы на церковнославянском языке, большая часть прихожан и духовенства сохраняют свою преемственность с белой эмиграцией.

Центр экзархата оставался во Франции, ему принадлежат большинство русских храмов в стране

Самый известный храм русского экзархата во Франции — собор Александра Невского в Париже, но ему принадлежат полтора десятка более маленьких церквей в стране. С 2016 года ими управлял 76-летний архиепископ Иоанн (Ренетто).

Под его управлением экзархат русских приходов первым во Вселенском патриархате озвучил позицию, что Константинополь не будет разрывать общение с РПЦ после того, как РПЦ разорвал общение с Константинопольской церковью. Экзархат призвал всех прихожан, монахов и священников молиться о единстве церкви.

При этом Иоанн запретил в служении протоиерея Георгия Блатинского и священника Олег Цуркана, возглавляющих приход во Флоренции. После разрыва РПЦ с Константинополем они объявили о переходе из Константинопольской церкви в Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ), объяснив свой переход желанием общины.

В Константинополе объясняют роспуск экзархата историческими обстоятельствами

В момент создания экзархата, в Западной Европе почти не было православных. Однако теперь русский экзархат действует параллельно с епископами, назначенными из Константинополя для управления другими православными церквями. Поэтому русские приходы к различным митрополиям Константинопольского патриархата в странах, где они находятся. При решении церковных вопросов, священники в разных странах должны были обращаться не к местному епископу, а к экзарху во Францию, что в Константинополе посчитали непрактичным и неканоничным, — объясняет Би-би-си.

Цель решения — еще больше укрепить связь приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата, — сообщается в официальном коммюнике константинопольского патриарха. В тексте отмечается, что в русских приходах будут сохраняться духовные и литургические традиции русской церкви. При этом текст сообщения — единственное обращение к прихожанам на сайте экзархата, не переведённое на русский язык.

Экзархат не определился со своим отношением к решению Синода

В среду в экзархате русских православных приходов сообщили, что решение Константинополя было для экзархата неожиданным. В ближайшее время архиепископ Иоанн проведёт в Париже заседание совета архиепархии, которая рассмотрит отмену экзархата.

Русская православная церковь призвала общины экзархата вернуться в РПЦ. Заместитель главы Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов заявил ТАСС, что в Москве не согласны с переходом общин экзархата к Константинополю и напомнил, что в 2003 году патриарх Алексий II предлагал епархиям и приходам в Западной Европе объединиться в одну митрополию. Может быть эта тема вновь обретет актуальность, — предположил Балашов.