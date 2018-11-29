Второй тур президентских выборов в Грузии прошёл в атмосфере состязательности, и оба кандидата могли свободно вести кампанию, однако один из них пользовался преимуществами, а негативный характер кампании с обеих сторон оказал отрицательное влияние на избирательный процесс. К такому выводу в предварительном отчёте пришли наблюдатели Бюро по демократическим процедурам и правам человека ОБСЕ.

Кому именно благоволили власти, создав для него "избыточные преимущества", в отчёте не сказано, однако, очевидно, речь идёт о Саломе Зурабишвили, поддержанной правящей партией "Грузинская мечта".

Именно Зурабишвили, согласно предварительным итогам голосования, и стала победителем выборов, которые состоялись в среду. Она опередила своего соперника Григола Вашадзе почти на 20 процентов голосов.

Зурабившили заявила, что её победа на выборах стала "победой Европы", отметив, помимо прочего, что она стала первой женщиной – главой грузинского государства. Вашадзе, поддержанный сторонниками бывшего президента Михаила Саакашвили, обвинил власти в давлении на избирателей и в фальсификациях. По его словам, "Грузинская мечта" вступила в сговор с преступным миром ради победы. Сторонники Вашадзе намерены вечером в четверг провести в Тбилиси митинг.