"За Путина" под три блатных аккорда: в Сети делятся песней тюменской певицы

На этой неделе в России были сорваны сразу несколько концертов молодежных групп, а юрист Павел Чиков сообщил в Telegram, что из ФСБ в регионы "спустили" некий черный список музыкантов, чьи выступления отныне будут блокироваться. Между тем в соцсетях множатся ссылки на песню, за которую в стоп-лист наверняка не попадешь: певица из Тюмени Жанна Прохорихина исполняет произведение собственного сочинения под названием "За Путина". Пока, правда, нельзя сказать, что публика от нее в восторге: в YouTube в момент написания заметки число "дизлайков" под ее клипом в десять раз превышало количество "лайков".

Евгений Шестаков

Сблевнемте, друзья,

Ведь завтра в поход,

Шагать натощак веселей.

Пусть нам подпоет

В слюнях идиот

И в платье с бантом бармалей.

Тетенька трижды награждена Александрой Пахмутовой за достижения в музыке и в развитии охраны интеллектуальной собственности, аминь.

Владимир Савушкин

Созрели вишни в саду у дяди Пути, оц-тоц первертоц, бабушка здорова.

Владислав Чупров

Не, ну а чего, все правильно. О нем можно только в стиле шансона, под три блатных аккорда.

Марина Бриндли

Стилистически безупречно, не очень ясно, правда, что яйцо хрустальное должно символизировать.

Иван Давыдов

Довольно крупная утка держит в руках хрустальное яйцо и поет про Кощея. Что ж тут непонятного.

Виктор Егоров

ЖАННА ПРОХОРИХИНА НАПИСАЛА АНТИПУТИНСКУЮ ПЕСНЮ

"Знаете, что будет, если Путина не будет?

Будет хаос и в стране война"

Это первые строчки песни. А Путина скоро не будет: он умрет, как умирают все. И будет в России ужас, и будет в России война.

Вот так деятели искусства, сами того не зная, пророчат будущее всем нам и связывают это будущее именно с фамилией Путина.

Путин и хаос, Путин и война.

Чувствуют деятели искусства, что добром время власти Путина не кончится. И пишут песни, горько стеная от привидевшимся им сцен мордора в их тревожных снах.

Одни комментаторы не верят, что такое можно сочинять и петь всерьез, а другие прочат певице серьезную карьеру.

Федор Крашенинников

Она же издевается!

Владимир Бушин

Не пойму, почему это стало расходиться по сети. Несмешной типа стёб. Давным давно было "Хочу такого, как Путин". И то смешнее было.

Антон Силин

Явный стёб. А сколько он летает и на чем летает.....

Иван Давыдов

Вот то же и Киселев с Соловьевым на суде скажут: "Мы ведь издевались, это была острая сатира на режим!" И поди возрази.

Игорь Городинский

Рубит капусту, молодца - нашла свою экологическую нишу в припутинском зверинце рыб-прилипал. Хотя среди поклонских, костиных и прочих рвущихся к общаку не протолкнуться. Бабосы не пахнут, еще и двойное гражданство обтяпает, если не "давно уже" и все будет у центровой, чики-пуки.

Евгений Смирнов

Это будущий депутат, председатель счётной палаты или пресс-секретарь МИДа? Не разберу.

В комментариях к клипу певица заверяет всех в искренности своей позиции.

Жанна Прохорихина

Я пою свои авторские песни .как велит мне мое сердце. Мне за это НИКТО НЕ ПЛАТИТ.

Я дочь офицера и внучка героев и орденоносцев орденов за отвагу ВОВ. Я - посланник "Доброй Воли" на Курильские острова с концертами для солдат и моряков. Я знаю что и как делает для России ВВП. ЕСЛИ БЫ НЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ ДАВНО БЫ БЫЛА ВОЙНА. Остальные претензии к многочисленным чинушам на местах .ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН, МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И МИНИСТР ОБОРОНЫ- ВОТ 3 ГЛЫБЫ СДЕРЖИВАЮЩИЕ НАТИСК УГОРЗ К РОССИИ. ВЫ ПРОСТО МНОГОГО НЕ ЗНАЕТЕ.

В том же духе Жанна Прохорихина прокомментировала свою песню и изданию Znak.com:

Песню «За Путина» я сочинила для того, чтобы поддержать президента России. И я честно вам скажу: я искренне уважаю президента и очень хочу его поддержать.

Мне со всей страны люди пишут письма в соцсетях: как хорошие, так и плохие. Вплоть до матов меня оскорбляют, обзывают, спрашивают, зачем я это сделала. А другие, наоборот, шлют низкий поклон, говорят спасибо, что я написала и спела достойную песню про президента!

По мнению певицы, если музыкантов в России цензурируют, то обычно за дело:

Если артист дает правильную информацию в своих песнях, поддерживая Россию, народ — тогда его в принципе не могут запретить. Если его запрещали, значит, они что-то не так говорят в своих песнях. Тем более неопытная молодежь. <...>

Мы живем в России, это наш родной дом. Если ты против России — езжай в Америку, там пой тогда. Что тебе тут надо? Если все не устраивает. Здесь твои деды воевали за мир, что ты тут живешь, отдавали свои жизни. В Афганистане сколько погибло, в Чечне! Ветеранов осталось наперечет несколько тысяч человек. Если тебя все не устраивает — бери билет и уезжай!

Песня о Путине - не первое произведение Жанны Прохорихиной в жанре оды: на ее счету уже значатся гимны тюменских дорожников и поселка Суерка Упоровского района. Видимо, на этот раз тюменская звезда решила, что для того, чтобы ее заметили, нужно метить повыше - и не ошиблась. Некоторые критики, впрочем, не уверены, что новый гимн понравится адресату.

Анастасия Миронова

Тюменке Жанне Прохорихиной я спешу предсказать, что на песне о великом Путине ее карьера закончится. Жанна, вы слишком инфантильны и мало информированы, вы не знаете, как устроена наша политическая система. И не догадываетесь, что Путину и администрации президента в условиях, когда его рейтинг радикально падает, не нужны негативные упоминания. Вы для него - негатив. Вы отталкивающе выглядите, отталкивающе держитесь, отталкивающе поете. Вы создаете впечатление, будто Путина поддерживают несуразные люди с глупыми песнями и уголовной романтикой. Поэтому вас с вашей песней скоро затрут. Короткий звонок из Москвы в Тюмень - и вы ни на одном корпоративе, ни в одном ресторане, ни на одной радиостанции больше не споете. В Тюмени, несмотря на стабильно красивые результаты выборов, очень высок градус недовольства. Народ там редкой комбинации качеств: еще сыт, но уже страшно раздражен. Вам не дадут бесить его еще больше.

Вам не следовало выскакивать на историческую сцену - назад в свою коробочку вы уже не заскочите.

Я вам предрекаю персональный коллапс. У вас есть другая профессия? Вспоминайте ее быстрее.

Государство, впрочем, тем временем подает музыкантам сигнал, что профессию можно не менять - лучше вдохновиться примером Жанны Прохорихиной. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил сегодня Министерству культуры выдавать гранты наиболее послушным рэп-исполнителям.

Методичка

Государство одной рукой щиплет ту часть сообщества, которую, по его мнению, уже не исправить, а другой – протягивает пряник тем, кого ещё можно спасти.



Такое уже было в 2009. Муз-ТВ устроило шоу "Битва за респект", на которое пригласили Путина, а рэпер Жиган прилюдно зареспектовал Владимиру Владимировичу за то, что удостоился чести прочитать с ним рэп. Потом Рома Жиган, которого стали называть любимым рэпером Путина, сел за разбой.



В понедельник освободившийся Жиган вышел на одну сцену с Оксимироном и Бастой и выступил против ареста Хаски и преследования других музыкантов.

Евгений Шестаков

Дядь, дай мне. На, глянь мой рэп. Я там немножко грубый сперва, это от неуверенности, зато потом такой Пушкин, что аж Есенин. Я очень хороший. И перспективный, на внешность не смотри, лысину закрашу, над зубами работаю, глаза могу под Путина спучковать, слова тоже, если грантик толстенький будет.

Александр Фельдман

Ждем создания Росгосрэпа.

Наталья Маршалкович

И комитет по работе с представителями молодежного движения "Рэперы России". И отчетность по батлам со стенограммой и подписью ответственного лица

Так или иначе, кажется, возвращение в Советский Союз можно считать завершившимся - многим, впрочем, кажется, что нынешняя Россия в чем-то даже хуже.

Борис Барабанов

Никогда не думал, что это напишу. При совке хотя бы прикрывались идеалами и борьбой с тлетворным влиянием. Сейчас вообще не парятся.

Михаил Визель

Я вот одного не могу понять: ладно брежневские старцы, они выросли на Клаве Шульженко и искренне не понимали, что музыка может быть чем-то большим, чем просто приятным фоном для пьянок и <разврата>. Но ведь нынешние полканы с майорами, - они же сами девок в школе прижимали под Still Loving You и ходили махаться с соседними районами под "группу крови". Как же может у представителей биологического вида Homo sapiens быть такая короткая память? Прямо теряюсь с ответом.

Михаил Виноградов

Мы часто слышим: «Они что там, не понимают?». Это говорят люди самых разных взглядов и интересов. «Они что, не понимают, что, запрещая концерты молодежных музыкантов, они угробят страну – как однажды уже сделали?». «Они что, не понимают, что для избирателя в Приморье это будет не первый тур, а третий?». «Украинская хунта что, не понимает, что…?». «В «Спартаке» что, не понимает, что не надо дразнить болельщиков футболками с Глушаковым?».

В чем тут ошибка?

В течение жизни мы обретаем некий опыт. И нам почему-то кажется, что одновременно с этим коллективным сознанием нарабатывается некий коллективный опыт, который не обнуляется по мере ротации людей. И эти «они» помнят все, что было вчера, и извлекают из этого уроки – причем уроки правильные.

В реальности же никакого коллективного опыта не существует и не нарабатывается. У каждого из этих «они» опыт сугубо индивидуальный, порой весьма пунктирный.

Как говорилось в старой шутке: «Что нового в газетах? – Да все те же старые истории, только каждый раз с новыми людьми».

Остается только надеяться, что возвращение к тем временам, когда музыкантов запрещали, пойдет их музыке на пользу.​

Остап Кармоди

Как замечательно, что в России снова, как в 1980-е, появились списки запрещенных групп.

Возможно, теперь, наконец, появятся и группы того же уровня. Или существующие подрастут. Положение обязывает.