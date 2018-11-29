Сергей Мохнаткин арестован по новому уголовному делу

Оппозиционер Сергей Мохнаткин, который 2 декабря должен был освободиться из колонии, арестован на два месяца по новому уголовному делу о "дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества".

Такое решение принял Исакогорский районный суда Архангельска. Заседание суда при этом было "выездным" - оно прошло в следственном изоляторе №4 по Архангельской области. На него не был допущен адвокат Мохнаткина.

В 2014 году Сергея Мохнаткина приговорили к четырем годам и шести месяцам заключения по статье "Применение насилия к представителю власти". По версии следствия, на акции оппозиции на Триумфальной площади он ударил полицейского по лицу. Сам Мохнаткин вину не признал.

В 2016 году его приговорили еще к 11 месяцам тюрьмы – за оскорбление начальника отряда колонии, а в марте 2017-го признали виновным в дезорганизации деятельности исправительного учреждения и добавили ещё два года лишения свободы.

Нынешнее уголовное дело было заведено на Мохнаткина в ноябре. Защита осужденного предположила, что оно связано с инцидентом во время этапирования Мохнаткина из областной больницы управления ФСИН. После обследования оппозиционера хотели отправить на 15 суток в штрафной изолятор, несмотря на плохое состояние его здоровья. Мохнаткин от этапирования отказался и потребовал вызвать ему скорую помощь, но его все равно насильно доставили в колонию.

Ранее Мохнаткин неоднократно жаловался на избиения со стороны сотрудников колонии, в которой он отбывает наказание, а также на отсутствие медицинской помощи. Оппозиционер находится в тюрьме с диагностированным переломом поясничных позвонков.