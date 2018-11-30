Пассажирский "Боинг" прервал взлет в Шереметьево из-за рабочего на полосе

Пассажирский "Боинг" экстренно прервал взлет из-за рабочего на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл вечером 29 ноября. Самолет Москва-Сочи остановился за несколько секунд до вылета после того, как диспетчеры заметили на полосе мужчину без светоотражательной спецодежды. Источник отметил, что этот человек не должен был там находиться.
Мужчина оказался сотрудником дорожно-строительной компании, которая работает на аэродроме. Он не пострадал.
По данным телеграм-канала Mash, прервавший вылет самолёт выполнял рейс "Аэрофлота".
- 20 ноября самолёт "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва-Афины, при взлете сбил человека. Им оказался 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян. Он был депортирован из Испании в Армению через Москву, но вышел в аэропорту из автобуса, который должен был отвезти его в самолёт. Возбуждено уголовное дело, в аэропорту велась проверка систем безопасности.
- В 2004 году работавшего на обслуживании самолёта “Боинг-737” инженера Игоря Елфимова засосало в турбину самолёта. По итогам проверки вина была возложена на него же.