Пассажирский "Боинг" прервал взлет в Шереметьево из-за рабочего на полосе

Пассажирский "Боинг" экстренно прервал взлет из-за рабочего на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл вечером 29 ноября. Самолет Москва-Сочи остановился за несколько секунд до вылета после того, как диспетчеры заметили на полосе мужчину без светоотражательной спецодежды. Источник отметил, что этот человек не должен был там находиться.

Мужчина оказался сотрудником дорожно-строительной компании, которая работает на аэродроме. Он не пострадал.

По данным телеграм-канала Mash, прервавший вылет самолёт выполнял рейс "Аэрофлота".