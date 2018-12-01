Автор "Гарри Поттера" вступила в полемику на русском языке

Британская писательница Джоан Роулинг, получившая всемирную известность как автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, вступила в твиттере в полемику с бизнесменом Арроном Бэнксом, финансировавшим кампанию за выход Британии из ЕС, адресовав ему комментарий на русском языке.

Поводом для полемики стал комментарий Роулинг о "Брекзите", против которого выступает писательница. 28 ноября Роулинг написала в твиттере, что не хочет ничего писать о "Брекзите", но каждый раз, выходя из своего писательского кабинета и смотря новости, она "чувствует, что совершается всё большая глупость". Бэнкс отреагировал на эту запись так: "Комната для писательства! Вряд ли можно быть более нескромным".

Роулинг ответила записью, адресованной Бэнксу, в которой по-русски говорится: "Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами".

Роулинг намекает на подозрения в связях Бэнкса с Россией и использовании этих связей для кампании в поддержку выхода Британии из ЕС. Национальное антикриминальное агентство в прошлом месяце объявило о начале расследования в отношении Аррона Бэнкса. Его подозревают в том, что донором 8 миллионов фунтов на кампанию за "Брекзит" был на самом деле не он, – и называют Россию в качестве возможного источника средств.

Джоан Роулинг выступает в поддержку кампании PeopleVote - за повторный референдум о выходе из ЕС.