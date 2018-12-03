Мяч на стороне полиции. Иван Беляев - о разных футболистах

Американский футбол редко попадает на страницы российских изданий и обычно находит себе место разве что на страничках больших поклонников этой игры. Поэтому сперва небольшой экскурс в одну историю, которая в Соединённых Штатах сейчас известна, вероятно, каждому школьнику, а в России не известна почти никому.

Клуб Kansas City Chiefs отчислил одного из своих лучших игроков Карима Ханта. Одновременно с этим Карим помещён в специальный запретный лист всей Национальной футбольной лиги. Сейчас в его отношении действует своего рода "запрет на профессию" - по крайней мере, если не выяснятся новые, оправдывающие футболиста обстоятельства.

Что же случилось? Про Карима давно было известно, что ещё в феврале он устроил ссору в одной из гостиниц Кливленда. Делом занималась полиция, подробностей, кроме полиции, никто не знал, а Хант представил на публику довольно безобидную версию произошедшего. И вот один телеканал опубликовал видео гостиничной стычки. На записи можно было наблюдать, что игрок даёт волю и рукам, и ногам, причем одной из жертв его злобы становится девушка (некоторые подробности по-русски можно почитать на сайте First & Goal).

Футболист не арестован, полицейское расследование продолжается своим чередом. А вот реакция команды и лиги оказалась молниеносной и безжалостной. Один журналистский источник в NFL сообщает, что дисквалификация точно будет больше стандартной шестиматчевой, другой - что Хант не вернётся в футбол в этом сезоне. Магазины начали убирать с полок связанную с ним символику и сувенирную продукцию. А теперь сравните эту историей с похожей, только случившейся в России. Да-да, конечно,я говорю о случае Кокорина и Мамаева.

С одной стороны, оба футболиста уже давно сидят в СИЗО. Недавно срок рассмотрения дела продлили, срок содержания под стражей. По делу работает группа чуть ли не из двадцати следователей, что само по себе абсурдно - какой ещё пьяный дебош со свидетелями, видеозаписями и признаниями дебоширов будет полгода расследовать такая толпа? Очевидно, что на полицейском уровне игроков наказывают жёстко, и прямо сейчас их положение хуже, чем было бы у двух обычных парней, которые перепили и решили пошвыряться стульями в кафе.

Клубы, лига и футбольный союз сперва пытались сохранить лицо, а потом начали спускать дело на тормозах.

Но вот что интересно. Полное ощущение того, что клубы, лига и футбольный союз сперва как-то пытались сохранить лицо, а потом, когда волна внимания к скандалу схлынула, начали спускать дело на тормозах. Это показывает простой поиск по новостям. Клуб "Краснодар" сообщил, что собирается разорвать контракт с Мамаевым, ещё 9 октября, заявление должны были рассмотреть в течение месяца, но в начале ноября стало известно: РФС не будет принимать решения заочно, нужно дождаться выхода Павла из-за решётки. Больше эта тема не обсуждается. "Зенит" же ничего такого и вовсе не предпринимал, а в середине ноября главный тренер клуба Сергей Семак сообщил, что ещё рассчитывает увидеть Кокорина в составе.

Ситуации диаметрально противоположные. В случае Карима Ханта полиция и суд не проявляют никакой особой жестокости, но профессиональное сообщество неумолимо, и человеку с подобными замашками в нём не место. А вот Кокорина и Мамаева наказывают жестоко и демонстративно, но футбольная среда к ним довольно благосклонна. По крайней мере, почти снисходительна.

Это плохо, во-первых, потому что нет ничего хорошего в избирательно жестоком правосудии. Во-вторых, потому что Национальная футбольная лига оказывается институтом гражданского общества - один из главных претендентов на титул расстаётся с очень сильным игроком, если этот игрок позволил себе недопустимое поведение; футбольное сообщество задаёт стандарты поведения и не может ронять планку. Но российские футбольные инстанции такую роль сыграть не могут.

Здесь мяч на стороне полиции, а не общества.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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