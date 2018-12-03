Мединский утверждает, что нашёл доказательства боя 28 панфиловцев

Министр культуры России Владимир Мединский утверждает, что в рассекреченных недавно архивах советской контрразведки обнаружены доказательства того, что бой 28 панфиловцев 16 ноября 1941 года под Дубосеково действительно был.

Как написал Мединский в колонке для "Российской газеты", поисками в архивах занималось Российское военно-историческое общество. Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942-1944 годов, в котором обнаружены новые свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был, в том числе два описания боя и"многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига, такие, как слова политрука Клочкова "Отступать некуда", — написал Мединский.

В документах, по словам министра, содержатся также подробности неправильного оформления наградных документов. Сотрудники СМЕРШ опросили бойцов, попавших в список посмертно награжденных,однако оставшихся в живых, а также других участников боя.

В 2015 году глава Государственного архива России Сергей Мироненко назвал подвиг 28 панфиловцев мифом. Эта история, как было установлено еще в 1947 году Главной военной прокуратурой, была вымыслом журналистов газеты "Красная звезда" и использовалась в целях советской пропаганды. В ответ Мединский назвал людей, ведущих дискуссии о подлинности подвига панфиловцев, "мразями кончеными" , а историю "святой легендой, к которой просто нельзя прикасаться". Однако позже он признал, что статья о 28 панфиловцах в газете "Красная звезда" "сильно видоизменила факт".