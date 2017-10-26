Мединский: статья о 28 панфиловцах "сильно видоизменила факт"

Министр культуры России Владимир Мединский признал, что статья о 28 панфиловцах в газете "Красная звезда" "сильно видоизменила факт". Об этом он сказал на президиуме Высшей аттестационной комиссии (ВАК), где рассматривался вопрос о лишении его ученой степени доктора исторических наук. Частичную расшифровку заседания, состоявшегося 20 октября, приводит РБК.

Отвечая на вопрос о том, что лежит в основе объективности — факт или мифологическое искажение, Мединский ответил, что "конечно, факты" и упомянул "наличие или отсутствия факта боя героев-панфиловцев осенью 1941-го". По мнению министра, этот факт очень трудно проверить из-за обилия мнений и деталей. "Факт был, но очень сложный", — заявил Мединский.

В 2015 году глава Государственного архива России Сергей Мироненко назвал подвиг 28 панфиловцев мифом. Он опубликовал архивные документы, согласно которым, в Советском Союзе историю о "28 панфиловцах" признала вымыслом Главная военная прокуратура. В ответ Мединский назвал людей, ведущих дискуссии о подлинности подвига панфиловцев, "мразями кончеными" , а историю "святой легендой, к которой просто нельзя прикасаться".

Во время выступления на заседании президиума ВАК Мединский также признал, что в его диссертации есть ошибки. Он рассказал, что хотел сам отказаться от неё после жалобы "Диссернета", но не стал этого делать, чтобы, по его словам, "не ставить под сомнение систему".

20 октября президиум ВАК сохранил ученую степень Мединского вопреки рекомендации экспертного совета .