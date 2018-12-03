Правительство поручит регионам запасать зерно, чтобы сдержать цены

Правительство России поручит региональным властям и профильным министерствам создать запасы зерна, чтобы стабилизировать цены на хлеб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Алексея Гордеева.

Ранее на встрече с президентом Российского союза пекарей Валерием Чешинским вице-премьер подчеркнул важность стабилизации цен "на социальные виды хлеба". Чешинский, в свою очередь, отметил, что мукомолы и хлебопеки прилагают максимум усилий для сдерживания роста цен на хлеб. Однако пожаловался на ограниченный доступ переработчиков к льготным кредитам для создания зерновых запасов.

В конце октября крупные производители хлеба в России предупредили торговые сети о росте цен на 8–12 процентов, несмотря на рекордные урожаи последние три года и увеличение экспорта. Причинами такого решения они называют выросшие цены на муку и бензин, повышение налогов и снижение курса рубля.

После публикаций в СМИ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила представителям Российского зернового союза публично высказываться о росте цен на хлеб.

При этом рост цен на продукты, по данным опроса "Левада-центра", беспокоит более 60 процентов россиян.