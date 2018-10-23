Производители предупреждают о резком росте цен на хлеб в России

Крупные производители хлеба в России предупредили торговые сети о росте цен на 8-12 процентов.Причинами такого решения они называют выросшие цены на муку и бензин, повышение налогов и снижение курса рубля. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Подорожание хлеба следует ожидать с 1 ноября, отмечает издание со ссылкой на участников рынка.

В России уже три года подряд растут рекордные урожаи зерна, а его экспорт увеличился на 30 процентов. Выросли и экспортные цены пшеницы (свыше 230 долларов за тонну), однако из-за девальвации рубля растёт и стоимость пшеницы на внутреннем рынке.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева) обещал, что стоимость готовой продукции из зерна не вырастет из-за повышения цен на пшеницу.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин вообще полагает, что в России нет объективных причин для повышения цены на хлеб. "Чепуха это все!" –​ сказал Кашин.

Однако в сентябре после публикаций в СМИ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даже запретила публично высказываться о росте цен на хлеб представителям Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров и Российского зернового союза.

Рост цен на продукты, по данным опроса "Левада-центра", беспокоит более 60 процентов россиян.