Вице-адмирал флота призвал моряков выступить против Канта

Глава штаба Балтийского флота, вице-адмирал Игорь Мухаметшин, призвал военнослужащих, а также их жён и родственников, принять участие в интернет-голосовании по выбору нового названия аэропорта в Калининграде, выступив против имени немецкого философа Иммануила Канта. Он попросил "принять это как не только личную просьбу", а как "обращение военного совета флота и руководства".

Видео, на котором вице-адмирал Мухаметшин выступает перед строем моряков, было сделано до окончания дня голосования, то есть до 1 декабря, но по сети разошлось только сейчас. Кто сделал видеозапись – неизвестно. В пресс-службе Балтийского флота выступление своего командующего не комментируют.

Выступая перед военнослужащими, Мухаметшин назвал немецкого философа "небезызвестным каким-то там Иммануилом Кантом", "предателем родины, который унижался и ползал на коленях, чтобы ему дали кафедру в университете", а также дал оценку его философским трудам, заявив, что "Кант писал какие-то непонятные книги", которые никто из моряков "не читал и никогда читать не будет".

"Негоже аэропорту области и города, где лилась кровь советских солдат и офицеров, носить имя чужестранца", - резюмировал Мухаметшин.

Ранее "принять меры против Канта" призвал депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев (по его мнению, присвоение этого имени аэропорту оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны), а неизвестные облили краской памятник Канту и разбросали листовки, в которых призвали студентов местного университета "отречься православным крестом от вражьего имени", "срывать таблички" и "вымарывать чуждое имя из своих документов".

Также была повреждена могила философа у калининградского кафедрального собора.

Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился и умер в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде, когда город был в составе Пруссии. Во время Семилетней войны Кант принимал российское подданство.

Имя Иммануила Канта с большим отрывом лидировало в интернет-голосовании за переименование калининградского аэропорта "Храброво" в рамках конкурса названий для российских аэропортов "Великие имена России". Однако после общественного резонанса и вмешательства чиновников на первое место вышла императрица Елизавета Петровна, обогнавшая Канта на 10 тысяч голосов.

Ранее жюри конкурса "Великие имена России" исключило из шорт-листа претендентов на название для омского аэропорта имя основателя панк-рок группы "Гражданская оборона" Егора Летова, лидировавшего на первом этапе. Министр культуры России Владимир Мединский назвал поклонников Летова "узкой", "маргинальной", но "исключительно активной" аудиторией, а их инициативу – "бестолковым хайпом". До этого он, говоря о возможности назвать в честь лидера "Гражданской обороны" аэропорт в Омске, заявил, что "присваивать объектам имена живых людей – дурной тон". Егор Летов скончался 19 февраля 2008 года.