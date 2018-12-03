Путин утвердил новый состав СПЧ. Он обновился на треть

​Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по правам человека.

В соответствии с указом президента, СПЧ покинули 16 человек. Вместо них в состав совета были включены 17 новых членов. Среди них - режиссер Александр Сокуров, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, член общественной наблюдательной комиссии Москвы и обозреватель "Московского комсомольца" Ева Меркачева, координатор "Архнадзора" Константин Михайлов и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Покинули СПЧ политолог Ирина Хакамада, исполнительный директор ассоциации "Голос" Лилия Шибанова, журналисты Леонид Парфенов, Станислав Кучер, Елена Масюк и Максим Шевченко.​

Один из новых членов СПЧ, политолог Екатерина Шульман, назвала его "списком приличных людей", отметив, что "в этом смысле входить в него лестно".

При этом она призналась, что у него нет никаких полномочий и что это всего лишь "консультационный орган". "Не стоит преувеличивать возможности совета", - сказала Шульман.

Всего в новом составе Совета по правам человека – 51 человек.

Пост председателя совета сохранил за собой Михаил Федотов.