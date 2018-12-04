Россия частично разблокировала украинские порты Азовского моря

Россия частично разблокировала украинские порты на Азовском море. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов Бердянск и Мариуполь. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, сообщил украинский министр. Он также добавил, что входа в Азовское море ожидают 17 кораблей, выхода в Чёрное море - один корабль. Еще девять судов стоят у причалов в портах.

Разблокирование украинских портов стало возможным, в том числе, благодаря "жесткой и однозначной международной реакции" на действия России, подчеркнул Омелян и выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение арестованных российскими властями украинских моряков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готовит иск в Международный суд ООН с требованием признать ответственность России за акт агрессии в Керченском проливе. Для возвращения украинских моряков и признания российской агрессии необходимо "объединить усилия всего мира", отметил Порошенко.

24 моряка, с захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма трёх кораблей военно-морских сил Украины, были арестованы на два месяца - до 25 января. Все они находятся в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы. Наказание по этой статье предполагает до шести лет лишения свободы.

Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент в Чёрном море актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение.