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Россия частично разблокировала украинские порты Азовского моря

Порт Мариуполь на Азовском море

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Россия частично разблокировала украинские порты на Азовском море. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов Бердянск и Мариуполь. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, сообщил украинский министр. Он также добавил, что входа в Азовское море ожидают 17 кораблей, выхода в Чёрное море - один корабль. Еще девять судов стоят у причалов в портах.

Разблокирование украинских портов стало возможным, в том числе, благодаря "жесткой и однозначной международной реакции" на действия России, подчеркнул Омелян и выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение арестованных российскими властями украинских моряков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готовит иск в Международный суд ООН с требованием признать ответственность России за акт агрессии в Керченском проливе. Для возвращения украинских моряков и признания российской агрессии необходимо "объединить усилия всего мира", отметил Порошенко.

24 моряка, с захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма трёх кораблей военно-морских сил Украины, были арестованы на два месяца - до 25 января. Все они находятся в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы. Наказание по этой статье предполагает до шести лет лишения свободы.

Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент в Чёрном море актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение.

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