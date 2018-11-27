"Безрассудная эскалация". Совбез ООН осудил Россию за керченский эпизод

В понедельник Москва оказалась в полном одиночестве во время обсуждения в Совете безопасности ООН инцидента в Керченском проливе. Захват Россией двух украинских военных катеров и буксира был осужден большинством стран-членов Совета безопасности. Те, кто не выступил с прямым осуждением действий России заявили о необходимости уважения международно признанных границ и соблюдения правил судоходства.

Заседание Совета безопасности началось с необычного демарша России, попытавшейся, по праву постоянного члена Совета предложить свою повестку дня заседания: "Нарушение границ Российской Федерации". Но на седьмой минуте заседания после голосования выяснилось, что лишь четыре государства согласны с такой постановкой вопроса. Семь стран проголосовали против, четыре – воздержались, что спровоцировало эмоциональные упреки представителя России на этом заседании заместителя посла Дмитрия Полянского в адрес неупомянутых коллег по Совету Безопасности:

– Никто не может помешать России, как постоянному члену Совета Безопасности поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными, и под теми пунктами повестки, к которым ни относятся. Не повлияет на это и ваше голосование, в ходе которого государства, претендующие на самостоятельность и независимость во внешней политике, повинуясь стадному инстинкту, и, опасаясь вашингтонских старших братьев, поддерживают сценарий, противоречащий принципам работы СБ и его правилам процедуры.

На прошедшем через несколько минут заседании, повестка которого "Поддержание международного мира и безопасности на Украине" была утверждена большинством в соответствии с процедурами ООН, Россия оказалась объектом жесткой критики. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли назвала действия российских кораблей, таранивших украинский буксир и, захвативших два украинских военных катера "возмутительным нарушением суверенитета Украины", еще одной попыткой "безрассудной эскалации" российско-украинского конфликта. "Во имя международного мира и безопасности Россия должна безотлагательно прекратить свое незаконное поведение и уважать право судоходства для всех стран", – заявила Хейли. Она сделала особый акцент на том, что ее заявления на заседании были согласованы с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео. Постоянный представитель Украины назвал российские действия "актом открытой агрессии" и призвал международное сообщество ответить на них новыми санкциями. По его словам, Киев считает, что существует угроза захвата Россией Мариуполя и Бердянска.

Сильные заявления в поддержку Киева сделали представители западных государств, а после заседания в заявлении для прессы они дали Кремлю еще и совместный групповой ответ: нарушения территориальной целостности Украины недопустимы.

Американских комментаторов беспокоит, что Кремль может не осознавать какие последствия повлечет конфликт с Украиной в Азовском море. Они призывают Белый дом дать более решительный ответ на действия Кремля. Вот что говорит в интервью Радио Свобода бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер:

- Все указывает на то, что россияне наращивают давление на Киев. Видеозапись, обнародованная российской стороной, доказывает, что российский корабль протаранил украинское судно. Хотя оно формально и входит в военно-морской флот Украины, этот буксир имел полное право прохода через Керченский пролив. В данной ситуации вина за происшедшее почти полностью ложится на Россию.

Если Россия берет на себя право открывать или закрывать проход по Керченскому проливу, это будет прямым нарушением международных законов, гарантирующих свободное судоходство. Я опасаюсь, что Россия намерена усилить давление на Украину и проверяет как Киев и западные столицы отреагируют на этот шаг. В данной ситуации я бы хотел услышать четкие заявления западных столиц, что такое поведение Кремля неприемлемо, и если Москва будет продолжать придерживаться нынешней линии, препятствовать судоходству, не освободит украинских моряков и украинские суда, то будут введены дополнительные санкции.

До сознания российского руководства необходимо донести, что такое поведение не останется без ощутимых для России последствий. Понятно, что предпочтительным для всех было бы быстрое разрешение конфликтной ситуации, но я сомневаюсь, что Москва решит сделать шаг назад. Я думаю, что она попытается устроить игры вокруг задержанных украинских военнослужащих и если администрация Дональда Трампа не выйдет сейчас с адекватным сильным ответом на действия Москвы, то инициативу в свои руки может взять Конгресс, который может ввести санкции законодательно, - говорит Стивен Пайфер.

Ситуация представляет особую опасность, потому что Кремль в течение четырех лет конфликта постоянно повышал давление на Киев, провоцируя Украину:

– Всегда остается возможность того, что конфликт выйдет из-под контроля, – продолжает Стивен Пайфер. – Трудно представить, что произошло, если бы украинские корабли открыли огонь, и в результате перестрелки один-два корабля, скажем, с обеих стороны были потоплены? Такие игры очень опасны, и в интересах и Москвы и Киева попытаться разрядить напряженность. К сожалению, тактика, которой придерживается Москва все четыре с лишним года конфликта, на мой взгляд, не внушает надежд. Она всячески пытается затруднить процесс украинских внутренних реформ и препятствует попыткам Киева сблизиться с Европой. И это очень рискованная стратегия России.

Крайне холодная реакция в Совете безопасности ООН на демарш России совершенно понятна, потому что Украина ведет себя в полном соответствии с международными законами. Публичный вызов, брошенный Кремлем фактическим всем членам Совета безопасности –это шоу, рассчитанное, на внутрироссийскую аудиторию, считает Уильям Померанц, заместитель директора Кеннановского института при Вильсоновском центре в Вашингтоне:

– Украина была совершенно права, настаивая на доступе в Азовское море, Украина была совершенно права, не признавая попыток России распространить свою юрисдикцию на прибрежные воды Крымского полуострова. В контексте международных законов, Украина действует совершенно законно. Кремль прекрасно понимает, что ООН не собирается внезапно признать аннексию Крыма Россией. Соответственно, международное сообщество не признает российского права контроля Керченского пролива и блокирования проходящих по нему украинских судов. Россия прекрасно осознает, что никто не поддержит ее позиций в ООН, возможно, за исключением нескольких ее ближайших союзников. Происшедшее в Совете безопасности ООН было предназначено для внутреннего потребления россиянами. Кремль настаивает, что все настроены против России и международные институции во главе с Соединенными Штатами провоцируют такие настроения.

Но для Украины заседание Совета безопасности было важной символической победой, по мнению Уильяма Померанца:

– Украина будет способна сказать, что международное сообщество поддерживает ее действия. Теперь возникает вопрос, как обеспечить право украинских судов на свободный проход в Азовское море. Наиболее очевидный путь к достижению этой цели – ужесточение режима санкций.

Ситуация представляет особую опасность, потому что и у Путина и Порошенко может появиться соблазн воспользоваться конфликтом для подъема собственной популярности:

– Обе стороны ведут очень опасную игру, – говорит Уильям Померанц. –На мой взгляд, Порошенко хотел сделать публичное заявление о праве Украины на доступ в Азовское море, держа в уме свои собственные политические соображения, желая приподнять свою популярность незадолго до выборов. Путин, в свою очередь, ждал повода и предпринял провокационные действия с целью повышения своих рейтингов и очередной дискредитации Запада в глазах россиян. Дескать это именно Запад виноват в новом кризисе на границе России. Ясно, что обе стороны пытаются использовать кризис, исходя из своих геостратегических и внутриполитических целей.