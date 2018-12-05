"Вкус Франции" не привлек. В Новосибирске не заметили приезда Депардье

Ни в деловой, ни в культурной жизни Новосибирска приезд в этот город киноактера и предпринимателя Жерара Депардье не стал сколько-нибудь заметным событием. В течение четырехдневного визита Депардье посетил Центральный рынок, один из гипермаркетов и ресторан, специализирующийся на сибирской кухне. При этом он последовательно уклонялся от встреч с высокопоставленными новосибирскими чиновниками.

Главной целью пребывания Жерара Депардье в сибирском городе стало получение здесь регистрации, или, если воспользоваться старым и более привычным термином, – прописки. Точный адрес не сообщается. Известно лишь, что новый адрес российско-французского гражданина следует искать наулице Связистов в левобережной части города. Постоянно жить в Новосибирске Депардье не собирается, однако обещает бывать здесь время от времени. Этой осенью в Новосибирске были зарегистрированы компании, связанные с менеджером актера. Это ООО "Мосман Ло" и ООО "Вкусы Франции".

Пять лет назад Жерар Депардье получил российское гражданство. Затем оформил регистрацию в Саранске. Еще ему была подарена пятикомнатная квартира в Грозном. А в столице Мордовии он обещал сотрудничать с местными производителями, открыв новые булочные, сыроварни и тому подобные заведения. Из этого ничего не вышло. Вероятно, по этой причине сделанные в Новосибирске аналогичные обещания особого впечатления не произвели.

Лишь одна собеседница Радио Свобода на улицах Новосибирска знала о приезде знаменитости:

– Да, я об этом в новостях сюжет по телевизору видела. Я нормально отношусь к тому, что он получил прописку здесь. Я считаю, что люди должны жить там, где они хотят.

Молодой человек лет 30 отнесся к новости с веселым изумлением:

– Он ведь живет где-то в Чечне? Нет?! Что это даст нашему городу? Наверное, ничего.

Больше всех возмутился худощавый пожилой человек:

– Он мне не нравится, плохой артист! Не нужен он нам! Его отовсюду выперли, вот он и приперся в Сибирь! Он уже не востребован – старый, толстый, большой дядька!

Учительница с усталым лицом призналась:

– Я стараюсь не смотреть телевизор. О Депардье впервые слышу от вас. И не считаю это важным событием для города. Не стоит носиться с такими актерами, как Депардье, даже пусть он и знаменитый. У города есть более злободневные проблемы. У нас страшно не защищено население. Трудно найти работу. Трудно на ней удержаться. Вообще, тяжело выживать. Учить детей и поддерживать здоровье крайне трудно.

Жерара Депардье ждали на заседании Совета по культуре при новосибирском губернаторе. Не появился. На следующий день было объявлено, что новый новосибирец посетит открытие второй очереди тепличного комплекса "Толмачевский". Там вновь был губернатор Андрей Травников, и вновь не было Депардье. Позже встреча с главой региона все же состоялась, но какая! В одном из бизнес-центров, для обмена сувенирами.

Новосибирский публицист Алексей Мазур отмечает, что приезд Жерара Депардье был внезапным. В городе к нему специально не готовились:

– Для нас это было неожиданно, потому что никто не говорил о том, что Депардье может приехать в Новосибирск, а тем более, здесь прописаться. Насколько я понимаю, Депардье делает то, что захочет, не очень согласовывая с местными властями. Какой бизнес он собирается вести в Новосибирске? "Тайга-Инфо" нашла информацию о том, что зарегистрированная в городе на менеджера Депардье компания собирается заниматься продвижением своих продуктов под брендом "Вкусы Франции". Но что это на самом деле, почему он прописался на далеко не самой престижной улице, в отдаленном микрорайоне города, мы не знаем. Правда, есть версия, что это связано с каким-то застройщиком, но это одна из версий. Я думаю, что подробности о планах Депардье станут известны через неделю-две, будет какая-то ясность. Пока же все мы теряемся в догадках.

– Сложилось впечатление, что губернатор Андрей Травников также не ожидал визита этой знаменитости. Во всяком случае, на только что прошедшем Совете по культуре Травников с некоторым раздражением заметил, что визит Жерара Депардье затмил все заголовки региональных СМИ, в том числе важные заголовки о бюджете региона. Вам не кажется, что Травников оказался в несколько неловкой ситуации?

– Может быть. Но мне не кажется, что губернатор так сильно медиа-зависим. Наверное, у него, как у любого человека, который занимается делом, которое ему кажется важным, вызывает раздражение, что в прессе больше шумихи вызывают экстравагантные поступки людей, которые ничем подобным не занимаются. Но такова наша жизнь. Люди любят новости про знаменитостей, но не любят новости про важные дела, от которых зависит их жизнь.

Кроме того, я думаю, что средний обыватель не заметил визита Депардье. Конечно, те обыватели, которые столкнулись с ним в магазине "Ашан", сделали сэлфи, выложили их в соцсети. Но все же для новосибирцев это новости из примерно той же серии, что и вообще новости из телевизора, то есть это какой-то параллельный мир, который имеет мало отношения к реальности. Надо сказать, что и сам Травников, и бюджет – они тоже в параллельной реальности находятся, потому что средний обыватель не видит никакой зависимости ни от бюджета, ни от губернатора той жизни, которая вокруг. А когда видит, это касается других новостей. Например, когда прошла новость о том, что будет отложено строительство онкологического центра, это вызвало бурные дебаты и возмущение части людей. В отличие от того, что делает Депардье.

– Объявлено, что среди задач, которые Депардье решил реализовывать в Новосибирске, будет съемка документального фильма о городе. Здесь действительно необходим такой взгляд со стороны?

– В данном случае, да. Это то полезное, что мог бы сделать Депардье. Полезен и взгляд со стороны, и вообще какая-либо презентация Новосибирска вовне. Потому что наш город, к сожалению, страдает глубоким провинциальным сознанием. Считается, что у нас не может быть ни пророка в своем отечестве, ни фильмов о себе, и что нам нечего вообще показать остальной России, нечем похвастаться. Такое скептическое отношение к собственному городу весьма распространено, и оно не очень справедливо, потому что по многим параметрам Новосибирск, конечно, не является провинциальным городом, и в нем есть стороны, которые делают его сильно не похожим на другие города. В этом смысле взгляд со стороны может быть очень полезным, – говорит Алексей Мазур.

Приезд и особенно прописка Жерара Депардье дал повод новосибирцам позлословить не только в социальных сетях, но и в комментариях к журналистским публикациям. В том числе, в стихотворной форме. Некто под псевдонимом "Поликарповна":

Избы погашены, кони по стойлам,

Радость! Свершилось! Теперь заживём!

Мне б поскорей познакомиться б только

С русским простым мужиком – Департьём!

Ватник спроворю ему, рукавицы,

Валенки справлю ему, а потом -

Пусть все завидуют, буду гордиться

Русским простым мужиком – Департьём!

Хряпнет он водки от чистого сердца,

Песню затянет о чём-то своём...

Я всё гляжу - не могу наглядеться

Русским простым мужиком – Департьём!