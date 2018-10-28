​​Довели до Монсона. Путилково обратилось к депутату на английском

Жители Путилково, района новостроек рядом с подмосковным Красногорском, сняли видеообращение к Джеффу Монсону, американскому бойцу смешанных единоборств, получившему российское гражданство и ставшему районным депутатом от "Единой России". Дети на английском языке просят повлиять на застройщика, дабы жителям построили обещанный физкультурно-оздоровительный комплекс и дом культуры.

Человейники

"Дорогой мистер Монсон, спортсмен и депутат!", обращаются дети жителей Путилково, рассказывая Монсону, что им негде заниматься спортом и танцами, так как там нет ни спорткомплекса, ни дома культуры.

​Сергей Смагин, представитель инициативной группы жителей Путилково, рассказывает, что к Монсону обратились потому, что в красногорском совете он представляет их район. Ответа от своего депутата жители пока не получили.

Весной с точно такой же просьбой, но на русском языке, дети из Путилково обращались через Youtube к Владимиру Путин. Ролик был снят накануне президентской прямой линии, но, по словам Смагина, ни к чему не привел.

Строить район начинала компания "Мортон", но, затем, она оказалась на грани банкротства, и Путилково выкупил "ПИК". По словам Смагина, на месте, предусмотренном в первоначальном проекте под культурный центр, теперь Московская область возводит дома для обманутых дольщиков из Старой Купавны и Нахабино. Жители Путилково не согласны с этим, они обратились в прокуратуру, там вынесла представление, но главу Красногорска Радия Хабирова, утвердившего такое решение, назначили в Башкортостан, власть в городе сейчас меняется. "Мортон" начал строить спорткомплекс, но на его месте сейчас лишь затопленный дождями фундамент.

– У нас в договорах долевого участия прописано, что квадратный метр стоит, например, 100 тысяч, из них более 30 тысяч рублей предусмотрены на строительство объектов инфраструктуры. Деньги на инфраструктуру собрали и вывели в офшоры. В плане проектировки территории было прописано, что должны быть три девятиэтажные парковки: ни одной не построено, паркуемся в три-четыре ряда. Также – станция скорой помощи, пожарное депо, пункт полиции, даже общественные туалеты из расчета один на тысячу жителей – ничего этого нет. Строить негде, всё застроено домами, – рассказывает Смагин.

"Человейники" – так в районной группе ВКонтакте жители называют тип застройки района. Рядом с районом лес, принадлежащий Москве, а не Московской области (то есть другому субъекту федерации) и ещё один строящийся жилой микрорайон. По словам Смагина, соседний район будет в два раза больше, но там не предусмотрено ни одного учреждения культуры.

– Нет ни рабочих мест, ни досуга. Из полиции – только участковые. Пожарные не успевают приехать, а если успевают, то все системы не работают. Скорая едет час. Уже был случай, женщина на улице упала, вызвали скорую, она умерла за 15 минут до её приезда. В другом случае, когда не успела приехать скорая, женщина приняла у соседки роды, – рассказывает Смагин.

Застройщик

О Путилково Радио Свобода рассказывало в начале этого года. Тогда единственную на весь район новостроек школу попытались сделать платной. Жители протестовали против этого, и, по словам Смагина, добились успеха: 1 сентября она стала работать как общеобразовательная.

Пресс-секретарь компании "ПИК" Татьяна Гулина-Сейранян говорит, что в Путилково достраивается школа на 1100 учеников, она начнет работать с 1 сентября 2019 года. Тогда же откроется детский сад на 150 мест, в следующем году начнут строить ещё один садик.

– В первоначальном проекте "Мортона" поликлиника была рассчитана на 400 мест, 200 детских и 200 взрослых. Мы понимаем, что этой поликлиники, с учетом количества жителей, было бы мало. Мы переделали проект, увеличив до 600 мест, сейчас ведутся отделочные работы, поликлиника полностью укомплектована медицинским оборудованием, вскоре сдадим её городу под ключ, – рассказывает представитель компании "ПИК". По ее словам, спорткомплекс в Путилково тоже будет построен.

– По мортоновскому проекту площадь встроенного ФОКа должна была составить 1300 квадратных метров. Это довольно мало. Компания "ПИК" отказалась от строительства апартаментов на этом месте, и площадь ФОК мы увеличили до 4000 квадратных метров. При ФОКе будет бассейн. Сейчас ведутся работы по его перепроектированию. Разрешение на строительство мы получим в первом квартале 2019 года, – утверждает Гулина-Сейранян.

От идеи строительства отдельного культурного центра "ПИК" отказался, но обещает жителям 400 квадратных метров на первых этажах жилых домов под те же цели. Также компания рассматривает возможность строительства многоуровневой парковки на краю микрорайона на 300-350 автомобилей, а в спорткомплексе будет подземный паркинг на 220 мест.

Депутат

Помощница Джеффа Монсона Евгения рассказала Радио Свобода, что до 30 октября её босс не в Москве, но этим вопросом он уже занялся, будет обсуждать его с коллегами. Видеообращение до него дошло, он попытается сделать всё возможное. Монсон неоднократно заявлял, что хотел бы заниматься поддержкой детского спорта в России.

47-летний американец Джефф Монсон – психолог по образованию. С детства занимался разными видами спортивной борьбы, выигрывал ведущие мировые турниры по бразильскому джиу-джицу. В смешанных единоборствах с 1997 по 2016 годы провел 87 боев, во второй половине 2000-х входил в рейтинги сильнейших миксфайтеров мира. Закончил спортивную карьеру с 60 победами, 26 поражениями и 1 ничьей в смешанных единоборствах.

Ранее позиционировал себя как человек с леворадикальными взглядами, участвовал в различных общественных кампаниях. Среди его многочисленных татуировок – анархистская черно-красная звезда и Че Гевара. В 2009 году Монсон был оштрафован за надпись баллончиком с краской "Нет войне, нет нищете" на Капитолии. Впервые выступил в России в конце 2011 года и проиграл Федору Емельяненко, легенде российского миксфайта. К бою было привлечено огромное внимание, так как Емельяненко возобновил карьеру после долгого перерыва.

После боя с Емельяненко Монсон стал постоянным гостем в России. Помимо боев и семинаров, он поддерживал "ДНР" и "ЛНР", стал ведущим Russia Today, принял участие в шоу "Танцы со звездами" и предвыборной кампании КПРФ в Госдуму, пробовал сотрудничать с Владимиром Жириновским. Получил российское гражданство, в 2018 году избрался районным депутатом в Красногорске от "Единой России". Правда, после избрания в интервью The Times Монсон заявил, что Путин – "неприлично богат", а в России – "олигархический капитализм".

Анархист Алексей Сутуга – организатор одного из первых спортивных семинаров Монсона в России: в 2011 году боец показывал свое мастерство московским анархистам и антифа, а на выходе из арендованного спорткомплекса дежурили усиленные отряды полиции и сотрудники спецслужб.

Алексей Сутуга в интервью говорит, что не удивлен востребованностью Монсона в России: есть явная тактика раздачи российского гражданства известным американцам, критически настроенным к США, а Монсон – очень харизматичный человек. Если сотрудничество с КПРФ хоть как-то объяснимо его взглядами, то избрание от "Единой России" противоречит всему, что он ранее пропагандировал. Сутуга говорит, что в начале 2018 года (видимо, когда было принято решение о политической карьере Монсона), будущий депутат попытался возобновить контакты среди антифа и анархистов в России, но те дела с ним иметь не захотели.