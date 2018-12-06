КС признал законным соглашение о границе Чечни и Ингушетии

Конституционный суд России в четверг признал законным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Представители глав обеих республик – Юнус-Бека Евкурова и Рамзана Кадырова – также заявили на заседании, что соглашение соответствует российской Конституции.
В Конституционном суде отметили, что поскольку граница между Ингушетией и Чечней не была установлена с момента преобразования Чечено-Ингушской республики и до заключения сентябрьского соглашения, Совет Федерации не должен её утверждать.
"Интерфакс" сообщает, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал федеральные власти и глав регионов убрать все блокпосты на границах республик Северного Кавказа, в том числе – между Чечней и Ингушетией.
- Рассмотрение законности соглашения началось на минувшей неделе в Санкт-Петербурге и сопровождалось акциями в поддержку народа Ингушетии. Нескольких их участников задержала полиция.
- Соглашение об установлении границы между двумя республиками, которое предусматривает обмен территориями, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили в конце сентября. В Ингушетии начались массовые протесты против него – их участники считают договор невыгодным для республики.
- В октябре конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границах в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу.
- Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, однако, попросил проверить законность соглашения в Конституционном суде России. Председатель конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев отказался участвовать в заседании в Петербурге, заявив, что проверка конституционности документа не относится к компетенции Конституционного суда России.
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