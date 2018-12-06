КС признал законным соглашение о границе Чечни и Ингушетии

Конституционный суд России в четверг признал законным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Представители глав обеих республик – Юнус-Бека Евкурова и Рамзана Кадырова – также заявили на заседании, что соглашение соответствует российской Конституции.

В Конституционном суде отметили, что поскольку граница между Ингушетией и Чечней не была установлена с момента преобразования Чечено-Ингушской республики и до заключения сентябрьского соглашения, Совет Федерации не должен её утверждать.

"Интерфакс" сообщает, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал федеральные власти и глав регионов убрать все блокпосты на границах республик Северного Кавказа, в том числе – между Чечней и Ингушетией.