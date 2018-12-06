В Магадане ветеран отправил Медведеву свою прибавку к пенсии

Ветеран труда Владимир Попов из Магадана решил вернуть председателю правительства Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии в размере 683 рубля. Как сообщается в группе "Магаданский скептик" в Фейсбуке, "унизительную" доплату Попов жертвует Медведеву для "борьбы с пенсионерами".

К посту в Фейсбуке прикреплены два документа: уведомление от "Магаданского социального центра" на имя Попова, в котором говорится, что ему как ветерану труда полагается ежемесячная выплата в размере 683 рубля 66 копеек. Второй документ – письмо Попова в региональный социальный центр. По словам ветерана, сумма надбавки "унижает его человеческое достоинство".

"Надеюсь, эти деньги помогут вам в борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом", – написал Попов.

В октябре в Новосибирске пенсионерка купила подарочный набор для министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова. На него она потратила 89 рублей – именно такую сумму местные чиновники решили добавить к прожиточному минимуму пожилых людей. Как сообщает организация "Гражданский патруль", этих денег в магазине хватило на бытовой шнур, хозяйственное мыло, соль и коробку спичек.