Телеведущий Дмитрий Киселев обещает рэп-фестиваль на нудистском пляже

Российский телеведущий Дмитрий Киселев, недавно выступивший в своей программе "Вести недели" в защиту рэпера Хаски, собирается организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле в 2019 году. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он заявил ​:

Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело... Я делаю в Коктебеле крупнейший джазовый фестиваль на постсоветском пространстве вот уже 16 лет. Я думаю, что паровозиком сделаем рэп-фестиваль сразу после джазового... Два дня на реконфигурацию площадки, и после этого 28-30 августа загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле. Там же всегда был крупнейший нудистский пляж.

Хаски был арестован в Краснодаре 21 ноября: после того, как полиция сорвала его концерт, рэпер вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них песню на крыше припаркованного автомобиля. Его арестовали по обвинению в мелком хулиганстве. Спустя четыре дня суд отменил арест. Сразу несколько источников, близких к Кремлю, сообщили, что рэпера освободили после вмешательства чиновников из администрации президента России.

Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" посвятил Хаски сюжет. Отметив, что у рэперов огромная аудитория, он заявил, что их не нужно "кошмарить".

В той же программе Киселев читал Маяковского под бит.

В Госдуме сегодня организован круглый стол с участием рэперов. Среди приглашённых, как сообщается, Птаха, Маста Эйси, Бледный и Рома Жиган.