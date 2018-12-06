Власти Ингушетии и Чечни договорились убрать посты на границе двух регионов, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он назвал новую границу между республиками "чисто номинальной". Евкуров подчеркнул, что этим он и глава Чечни Рамзан Кадыров "хотят показать пример всем регионам Северного Кавказа".

"Между людьми тем более нет границы, – добавил руководитель Ингушетии. – Как общались, так и будут общаться, даже ещё лучше".

Заявление Евкурова прозвучало после того, как в четверг Конституционный суд России признал законным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй. В суде отметили, что, поскольку граница не была установлена с момента преобразования Чечено-Ингушской республики и до заключения сентябрьского соглашения, Совет Федерации не должен её утверждать.

Соглашение об установлении границы между двумя республиками, которое предусматривает обмен территориями, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили в конце сентября. В Ингушетии начались массовые протесты против него – их участники считают договор невыгодным для республики, а часть земель, которые официально отойдут Чечне, – своими.

В октябре Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границе в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу.​

Несмотря на то, что оппозиция в Ингушетии не планирует сворачивать протесты, Юнус-Бек Евкуров заявил сегодня, что в вопросе о границе с Чечнёй поставлена точка.