Трамп пожаловался, что расследование "российского следа" портит рейтинг

Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг мог быть выше, но на симпатии избирателей плохо влияет расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Трамп посетовал на "липовую охоту на ведьм", заявив, что его рейтинг должен быть 75 процентов, а не 50. В качестве примеров проделанной работы, заслуживающей признания американцев, президент привёл сокращение налогов. "Это называется президентский харассмент", – написал Трамп в твиттере.

По данным опроса исследовательской службы Rasmussen Reports, рейтинг поддержки Трампа избирателями составляет 50 процентов. 49 процентов избирателей заявили о своём одобрении работы президента США.

В США проходит расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента 2016 года. Речь идёт, в частности, о хакерских атаках, размещении так называемых "фальшивых новостей" в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует и предполагаемые связи людей из штаба Дональда Трампа с Россией.

Трамп неоднократно отрицал факт сговора с российскими официальными лицами, называя обвинения "охотой на ведьм". В Кремле, в свою очередь, отвергают любые обвинения во вмешательстве в выборы других государств.