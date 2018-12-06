Полиция Санкт-Петербурга провела обыск в офисе некоммерческого фонда "Пример интонации", созданного режиссёром Александром Сокуровым. По данным СМИ, директора фонда Николая Янкина подозревают в хищении бюджетных средств "с помощью подложных документов о понесённых затратах" - речь, в частности, идёт о субсидиях комитета по культуре на производство фильма "Опыты".

Информацию о проверке фонда подтвердили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве подчеркнули, что она проводится по факту "заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации". Имя гражданина не сообщается.

По информации телеканала RTVI, заявление о проверке "Примера интонации" поступило в полицию ещё 5 марта. Тогда полицейские изучили деятельность фонда и не стали возбуждать уголовное дело, однако прокуратура потребовала провести дополнительное разбирательство, посчитав первую проверку неполной.

Сам Александр Сокуров, комментируя обыск, заявил, что проверка финансовой деятельности фонда идёт уже несколько месяцев. По его словам, сначала это была обычная плановая проверка, которую проходят все подобные организации, а затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда, который занял большие деньги как в организации, так и у режиссёра лично, но не вернул их. Сокуров подозревает, что действия заявителя связаны с его желанием уйти от необходимости возвращения долга.

При этом режиссёр подчеркнул, что это уже не первые доносы на фонд, и что особенное внимание к нему начали проявлять после заседания Совета по культуре, где Сокуров задал президенту Путину вопрос об украинском режиссёре Олеге Сенцове, посаженном в России в тюрьму на 20 лет. С того момента, по словам Сокурова, по решению закрытого суда ФСБ прослушивает его телефон:

Я знаю, что особенно внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал Президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней. По решению закрытого суда прослушивается мой телефон – видимо, для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности. Во что это выльется, не знаю...

Мне несколько раз говорили, что мой случай похож на случай уважаемого мною Кирилла Серебренникова... Поскольку начало нынешней ситуации положено доносом, то продолжаться это может бесконечно. Один донос, второй, третий… Вопрос только в том, какая конечная цель у следствия?

У самого Сокурова претензий к деятельности директора фонда Николая Янкина нет.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" создан в 2013 году для помощи молодым кинематографистам. Поддержку фонду оказывают Минкульт, комитет по культуре Санкт-Петербурга и киностудия "Ленфильм". По информации RTVI, в 2015-2017 годах на счета фонда поступило около 20 миллионов рублей.

3 декабря Сокуров стал членом нового состава президентского совета по правам человека. Состав был утверждён лично Владимиром Путиным.