Москалькова просит Мосгорсуд отменить арест Льва Пономарёва

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова просит Московский городской суд пересмотреть решение об аресте на 25 суток 77-летнего правозащитника Льва Пономарева "исходя из принципа гуманизма, милосердия и справедливости".

"Считаю данное наказание несоразмерным и не учитывающим всех обстоятельств дела, в частности преклонный возраст, наличие болезней, род общественной деятельности",— говорится в официальном обращении омбудсмена в Мосгорсуд, который сегодня проверит законность ареста Пономарёва.

Накануне отменить приговор и освободить Пономарёва потребовали члены Московской Хельсинкской группы. Правозащитники назвали "абсурдным" решение суда назначить столь жесткое наказание. Арест Пономарёва в МХГ расценивают как нарушение права на свободу выражения мнения и преследование за правозащитную деятельность.

Ранее освободить Льва Пономарёва призвали в Совете Европы.

Правозащитники побывали в спецприемнике, где содержится Лев Пономарев. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "Эху Москвы", что слова Пономарёва о "пыточных" условиях содержания подтвердились. 77-летний правозащитник находится в камере с 11 другими заключенными, в том числе с теми, кто ранее отбывал сроки в тюрьме.

Лев Пономарёв был арестован 5 декабря за акцию в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал акцию, написав о ней в Фейсбуке. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.