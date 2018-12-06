В Московской Хельсинкской группе призвали освободить Пономарёва

Члены Московской Хельсинкской группы осудили арест правозащитника Льва Пономарёва, арестованного на 25 суток за акцию в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". В правозащитной организации потребовали отменить приговор и освободить Пономарёва. Об этом говорится в заявление опубликованном на сайте МХГ.

Правозащитники назвали "абсурдным" решение суда назначить столь жесткое наказание. Арест Пономарёва в МХГ расценивают, как нарушение права на свободу выражения мнения и преследование за правозащитную деятельность.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала российские власти освободить Пономарёва. Она назвала срок заключения, назначенный Пономаёву, "ярким примером несоразмерного характера санкций", которые существуют в российском законодательстве.

77-летний Пономарёв был арестован за акцию в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал акцию, написав о ней в Фейбсуке. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.