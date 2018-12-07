Отстранённая от работы за слова о детях чиновница не уйдёт в отставку

Глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, временно отстранённая от должности после слов о том, что государство ничего не должно детям, отказалась уходить в отставку. Об этом она сказала в интервью уральскому блогеру Сергею Колясникову.

Бросить работу в департаменте ей не позволяют "совесть и человеческий фактор" – около 400 тысяч вовлеченных в проекты молодых людей, сказала чиновница. Даже за месяц её отсутствия не были запущены, по словам Глацких, три федеральных проекта.

На вопрос блогера о фразе, ставшей причиной отстранения, о том, что детям должны помогать их родители, а государство им ничего не должно, Глацких сказала: "Ну, ляпнула, понимаете", и добавила, что она не только чиновник, а обыкновенный человек. Ранее Глацких заявила, что её высказывание "Государство их не просило вас рожать" вырвали из контекста, и обвинила тех, кто интерпретировал его как призыв не рожать детей, в "клевете". Однако позже принесла извинения.

6 ноября Глацких отстранили от должности на время проведения служебной проверки. А уже через несколько дней появились сообщения со ссылкой на источник в аппарате губернатора региона, что Глацких увольнять не будут, ей объявят выговор.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодёжной политики Свердловской области она возглавляет с 2016 года.