Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Свердловская чиновница отделается выговором за слова о детях

Ольга Глацких и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (архивное фото)

Смотреть комментарии

Директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно детям, не будут увольнять, ей объявят выговор. Такое решение после "серьёзного разговора" с ней принял глава региона Евгений Куйвашев, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в аппарате свердловского губернатора.

Ранее Глацких временно отстранили от работы. Поводом послужило её высказывание на встрече с молодыми волонтёрами в Кировограде. Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов в городе, чиновница заявила: "Государство их не просило вас рожать", имея в виду родителей волонтёров. Позднее директор молодежного департамента утверждала, что её высказывание вырвали из контекста. По словам Глацких, суть её ответа заключалась в том, что семья и родители являются залогом развития молодежи, а государство – лишь помощник в этом.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодёжной политики Свердловской области она возглавляет с 2016 года.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG