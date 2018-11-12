Свердловская чиновница отделается выговором за слова о детях

Директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно детям, не будут увольнять, ей объявят выговор. Такое решение после "серьёзного разговора" с ней принял глава региона Евгений Куйвашев, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в аппарате свердловского губернатора.

Ранее Глацких временно отстранили от работы. Поводом послужило её высказывание на встрече с молодыми волонтёрами в Кировограде. Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов в городе, чиновница заявила: "Государство их не просило вас рожать", имея в виду родителей волонтёров. Позднее директор молодежного департамента утверждала, что её высказывание вырвали из контекста. По словам Глацких, суть её ответа заключалась в том, что семья и родители являются залогом развития молодежи, а государство – лишь помощник в этом.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодёжной политики Свердловской области она возглавляет с 2016 года.