На руководство колонии, где сидит Цеповяз, завели уголовное дело

На руководство колонии, в которой сидит осужденный за массовое убийство в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом журналистам заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. Других подробностей расследования он не сообщил.

При этом Куренной добавил, что трое должностных лиц колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности после публикаций СМИ об условиях содержания Цеповяза. Ранее в Кремле назвали "вопиющей" и "отвратительной" ситуацию с предоставлением осужденному привилегий.

В середине ноября в прокуратуре сообщили, что Цеповяз свободно перемещался по территории колонии, пользовался мобильной связью и ежемесячно получал до тридцати килограммов еды при разрешённых двадцати. Также администрация колонии неоднократно позволяла осуждённому проводить длительные свидания с посторонними женщинами.​

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении персонала исправительной колонии №3 в Амурской области, в которой содержится Цеповяз. Сотрудников ФСИН подозревают в превышении должностных полномочий.

Вячеслав Цеповяз – один из лидеров так называемой "банды Цапков", которая действовала на территории Краснодарского края. В ноябре 2010 года члены банды совершили массовое убийство в станице Кущевская, наказав таким образом не желавшего договориться с ними фермера Сервера Аметова. Жертвами преступления стали 12 человек – сам бизнесмен, его жена, их дети, а также их гости со своими детьми, находившиеся в этот момент в доме Аметова.​

Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам заключения как организатора преступления. Родственники жертв были недовольны слишком мягким, по их мнению, приговором.