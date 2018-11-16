Глава амурского ОНК, поддержавшая Цеповяза, сложила полномочия

В Приамурье глава местной общественной наблюдательной комиссии, назвавшая члена "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза меценатом, сложила полномочия. По словам заместителя Натальи Охотниковой, она сделала это "добровольно-принудительно", передаёт РИА Новости.

Накануне отставки Охотниковой потребовала член Общественной палаты России Диана Гурцкая. Поводом послужила запись главы амурской ОНК в Инстаграме. Наталья Охотникова назвала Цеповяза не только меценатом, но и потомственным фермером, известным предпринимателем и легитимным депутатом. Это высказывание было в подписи к фотографии, на которой осуждённый находится в камере колонии строгого режима. Позднее запись стала недоступна.

Гурцкая напомнила, что Вячеслав Цеповяз отбывает наказание за организацию массового убийства и должен "молить о прощении, а не жарить шашлыки, позируя на фото".

Фото, где Вячеслав Цеповяз в колонии строгого режима ест крабов, красную икру и шашлыки, было опубликовано "Комсомольской правдой" 29 октября. Представители службы исполнения наказаний признали подлинность фото с деликатесами, однако заявили, что их сделали в 2015 году, а сейчас Цеповяз "содержится в жесточайших условиях".

Вячеслав Цеповяз – один из лидеров так называемой "банды Цапков", которая действовала на территории Краснодарского края. В ноябре 2010 года члены банды совершили массовое убийство в станице Кущевская, наказав таким образом не желавшего договориться с ними фермера Сервера Аметова.

Жертвами преступления стали 12 человек – сам бизнесмен, его жена, их дети, а также их гости со своими детьми, находившиеся в этот момент в доме Аметова. Убийство при этом было совершено с особой жестокостью – одну из своих жертв, годовалую девочку, "цапки" облили бензином и сожгли заживо.