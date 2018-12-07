В Кремле "очень внимательно" следят за запретами концертов

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал "полной глупостью" запреты концертов рэперов и молодежных групп. Об этом он заявил на съезде "Единой России". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле "очень внимательно" следят за ситуацией с массовыми отменами концертов.
При этом сегодня стало известно, что группа "Френдзона" отменила свой концерт в Нижнем Новгороде "в связи со всеми известными причинами", а рэпер GONE.Fludd пообещал все же провести концерт в петрозаводском клубе Z.efir 7 декабря, но с возрастным ограничением "18+". Мероприятие оказалось под угрозой срыва из-за постоянных предупреждений в адрес администрации площадки. Они поступали из прокуратуры.
Накануне "Дождь" сообщил, что в Кремле недовольны массовыми отменами концертов рэперов и молодёжных групп в России и считают это "перегибами на местах", которые допускают региональные правоохранительные органы.
- В последнее время в России под давлением правоохранительных органов и общественных организаций отменяются выступления популярных среди молодёжи музыкантов. Так были отменены выступления рэпера Хаски, рэпера Элджея, группы IC3PEAK и группы "Френдзона". Обычно это мотивируется защитой от экстремизма, пропаганды наркотиков или суицида.
- По информации правозащитников, в Федеральной службе безопасности России составлен чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать в регионах.
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