"Дождь": в Кремле назвали "идиотизмом" запреты концертов

В Кремле недовольны недавними массовыми отменами концертов рэперов и молодёжных групп в России и считают это "перегибами на местах", которые допускают региональные правоохранительные органы. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Собеседники канала заявляют, что в Кремле не видят смысла отменять концерты или задерживать исполнителей и собираются "прекратить этот идиотизм". Президент России Владимир Путин может прокомментировать эту тему на итоговой пресс-конференции или на заседании Совета по правам человека, заявил источник "Дождя".

Сегодня стало известно об отмене выступления рэпера GONE.Fludd в петрозаводском клубе Z.efir из-за предостережения прокуратуры.