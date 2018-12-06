"Дождь": в Кремле назвали "идиотизмом" запреты концертов

В Кремле недовольны недавними массовыми отменами концертов рэперов и молодёжных групп в России и считают это "перегибами на местах", которые допускают региональные правоохранительные органы. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Собеседники канала заявляют, что в Кремле не видят смысла отменять концерты или задерживать исполнителей и собираются "прекратить этот идиотизм". Президент России Владимир Путин может прокомментировать эту тему на итоговой пресс-конференции или на заседании Совета по правам человека, заявил источник "Дождя".
Сегодня стало известно об отмене выступления рэпера GONE.Fludd в петрозаводском клубе Z.efir из-за предостережения прокуратуры.
- В последнее время в России под давлением правоохранительных органов и общественных организаций отменяются выступления популярных среди молодёжи музыкантов. Так были отменены выступления рэпера Хаски, рэпера Элджея, группы IC3PEAK и группы "Френдзона". Обычно это мотивируется защитой от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков".
- По информации правозащитников, в Федеральной службе безопасности России составлен чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать в регионах.
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