Суд в Приморье признал незаконным отлов косаток

Южно-Сахалинский городской суд признал недействительным положительное заключение государственной экологической экспертизы на отлов касаток. Об этом сообщает юрист "Эковахты Сахалина" Наталья Лисицына на своей странице в Facebook.

Признание экспертизы незаконной и недействующей, может стать основанием для того, чтобы отпустить животных на волю. Собственники косаток и белух начали отказываться от содержания животных из-за невозможности дальнейшей продажи. Региональный Следственный комитет хочет передать млекопитающих в российские дельфинарии с возможностью их дальнейшей реализации

​По мнению биологов, распределение китов подобным образом навсегда исключит их возможность возвращения в естественную среду обитания. Активистка Нина Зырянова в разговоре с корреспондентом "Сибирь.Реалии" сообщила, что после признания экспертизы незаконной, нужно бороться за то, чтобы животных отпустили на волю. "Биологи могут помочь определить места вылова, чтобы вернуть животных домой, но это нужно делать срочно – стаи мигрируют. Если не выпустить их в естественную среду обитания они умрут", – заявила Зырянова.

В октябре активисты Гринпис России сообщили о том, что в России готовят незаконную продажу в Китай 12 краснокнижных косаток. Экоактивисты заявили, что вывоз редких косаток готовят "под видом просвещения и культуры".

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