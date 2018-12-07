Контрразведка Чехии сообщила о разоблачении сети агентов РФ

Контрразведка Чехии сообщила о ликвидации разведывательной сети одной из российских спецслужб. По словам главы Службы безопасности и информации страны (BIS) Михала Коуделки, за последних пять лет ведомству удалось разоблачить десятки агентов из России и Китая.

Заявление главы чешской контрразведки последовало после критики со стороны президента страны Милоша Земана. Он заявил, что Служба безопасности и информации бездоказательно сообщает о присутствии в Чехии большога числа российских и китайских шпионов. По словам президента, в закрытых докладах спецслужбы такой информации не содержится.

Службу безопасности и информации поддержали многие чешские политики. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что ведомство демонстрирует профессиональную работу, а министр внутренних дел отнёс спецслужбу к числу самых профессиональных в Европе.

Критика президента Милоша Земана связана с годовым отчётом Службы безопасности и информации Чехии, опубликованном 3 декабря. В документе действия России названы главной угрозой для безопасности страны – большей, чем деятельность террористических группировок, организованной преступности или экстремистских сил.

Помимо кибератак на чешский МИД чешские спецслужбы обвиняют Россию в реализации на территории страны "гибридной стратегии", направленной на ослабление НАТО и Евросоюза. Речь идёт, кроме шпионажа, также о стремлении получить под свой контроль ряд ключевых предприятий и компаний, а также об организации информационных кампаний в интересах Москвы.

Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, известен пророссийскими высказываниями, он неоднократно посещал Москву и говорил о необходимости снятия с России западных санкций. При этом Чехия – парламентская республика, где президент выполняет представительские функции, его полномочия сведены к минимуму.