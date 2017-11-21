Президент Чехии призвал Евросоюз отменить санкции против России

Президент Чехии Милош Земан призвал Евросоюз отменить санкции в отношении России. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи он также высказался против ответных ограничений со стороны Москвы. Земан отметил, что если санкции не отменят, Россия останется "без отличных сыров и йогуртов".

Ранее 21 ноября Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. На переговорах с Земаном президент России заявил, что правительственные войска в Сирии контролируют более 98 процентов территории страны, сообщает AFP.

Президент Чехии известен высказываниями в поддержку политики России и Владимира Путина, которые вызывали озабоченность у чешского правительства и западных союзников. Ранее Земан назвал аннексию Москвой Крыма "свершившимся фактом" и выразил мнение о том, что Россия должна выплатить Украине компенсацию деньгами, нефтью или газом.

Евросоюз и США ввели экономические санкции против России за аннексию Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины. В ответ Москва ввела ограничения на поставки продовольствия из западных стран. За последние два года в России уничтожено почти 17 тысяч тонн продуктов, которые пытались ввезти в страну в обход эмбарго.