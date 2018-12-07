Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ещё несколько стран, включая Россию договорились в Вене о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона барреля в сутки, передаёт агентство Bloomberg. Соглашение будет действовать в течение полугода с января 2019 года. На фоне сделки растёт цена на нефть, а курс рубля укрепляется к мировым валютам.

Сокращение добычи будет больше чем ожидалось, отмечает Bloomberg. Изначально планировалось, что страны договорятся добывать на 1 миллион баррелей нефти в месяц меньше. Одно после согласования сделки стало известно, что нефтяной картель уберет с рынка 0,8 миллиона барреля в сутки, а другие участники сделки снизят добычу на 0,4 миллиона баррелей. В сделке, протестуя против американских санкций, не участвует один из членов ОПЕК — Иран.

На этих сообщениях цена нефти взлетела вверх. Стоимость нефти марки Brent на февраль на бирже ICE поднялась больше чем на 2 доллара к закрытию предыдущих торгов, на время превысив $63 за баррель. Рубль на торгах усилился на 75 копеек к доллару и на 83 копейки к евро, передают "Ведомости".

За последний год мировые цены на нефть росли из-за опасений санкций США против Ирана, а также в связи с договоренностью стран ОПЕК+, направленной на сокращение добычи нефти. Однако после информации об увеличении роста добычи – прежде всего американского сланца и снижении мирового спроса из-за проблем на рынках, цена на нефть начала резко падать.