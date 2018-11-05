США ввели санкции против Ирана. Почему это важно для России?

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила действие санкций против Ирана, отменённых в ходе ядерной сделки в 2015 году. Ограничения коснутся всех ключевых отраслей иранской экономики и сотен официальных лиц Ирана. Задача санкций — сделать Иран “нормальной страной”, заявили в Госдепартаменте США. Но против ограничений резко выступила Европа — хотя разногласия союзников пока никак не помогают иранской экономике.

«Сократить экспорт нефти до нуля»

Санкции коснутся нефтяных компаний и нефтетрейдеров из Ирана, вновь запрещена покупка нефти и нефтепродуктов из страны, ограничения введены против судоходных компаний, операторов иранских портов и предприятий кораблестроительной отрасли, их филиалов и дочерних компаний. Возобновлены ограничения на транзакции финансовых институтов с Национальным банком Ирана, для иранских компаний ограничены возможности страхования и перестрахования.

Нормальные страны не терроризируют другие нации, не плодят военные ракетные программы и не ведут свой народ к обнищанию​

США пообещали вводить вторичные санкции против стран, не участвующих в санкционном режиме против Ирана. Это означает, что если компании других стран не будут исполнять американские ограничения, режим санкций будет распространяться и против них. Это ставить иностранные компании перед выбором — с кем они больше хотят иметь дело: с США или Ираном, пишет Financial Times.

Финальная задача американских санкций — сократить экспорт иранской нефти до нуля, чтобы Иран согласился стать «нормальной страной» заявил в июле начальник отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук. “Нормальные страны не терроризируют другие нации, не плодят военные ракетные программы и не ведут свой народ к обнищанию”, — пояснил чиновник.

Против санкций выступает Европа. Поможет ли это Тегерану?

В 2015 году администрация президента Обамы называла отмену санкций против Ирана в обмен на отказ от военной ядерной программы “исторической сделкой”. На продолжении действия соглашения настаивает Европейский союз.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини призвала европейские предприятия активизировать торговлю с Ираном и заявила, что Евросоюз сделает всё, чтобы Иран не вышел из соглашения. Отмена соглашений приведёт к отмене сделок на десятки миллиардов долларов, включая 20-миллиардную сделку на поставке ста самолётов Airbus и 20 ATR в Иран. Кроме того, в Европе не верят, что Иран продолжает ядерную программу.

В августе Евросоюз объявил, что американские санкции против Ирана не действительны на территории союза и европейским компании имеют право на компенсации потерь от выполнения санкций. Европа планирует создать специальный платежный канал для торговли с Ираном, однако к началу действия санкций он так и не заработал, отмечает FT. В 1998 году США уже отменяли вторичные санкции против компаний, работающих на Кубе, чтобы не портить отношения с Евросоюзом.

При этом пока Евросоюз защищает иранские сделки, от иранской нефти отказался крупнейший покупатель — Иран. Хотя на политическом уровне Пекин объявлял об отказе поддерживать санкционный режим.

Нефть не дорожает

В апреле аналитики банка Goldman Sachs оценивали потенциальный рост цены на нефть из-за санкций против Ирана в 7 долларов за баррель, предполагалось, что цены на нефть марки Brent поднимутся до 72 долларов. В октябре нефть стоила $85 — но цена постепенно снижается. Рынок реагирует на разрешение, выданное США восьми странам, продолжить покупку иранской нефти. Кроме того, эксперты уверены, что что страны ОПЕК и Саудовская Аравия смогут обеспечить рынок нужным количеством нефти.

Пока Москва только пытается играть на противоречиях между Европой и США, Тегерану удаётся добиться крупного раздора между союзниками. Если план Ирана удастся, его примером может попробовать воспользоваться и Россия — санкции со стороны половины мира лучше, чем со стороны всех. А пока Москва может радоваться высоким ценами на рынке нефти — даже январские фьючерсы на 72 доллара за баррель — это гораздо выше, чем до того, как Трамп объявлял возобноление действия санкций.